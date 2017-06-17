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17 Haziran 2017 16:13

ERKADIN’ın bebeklerine tam not

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ertansa A.

ERKADIN’ın bebeklerine tam not

17 Haziran 2017 16:13

Ş’ nin proje ortağı, Palandöken Belediyesi’nin de, işbirlikçisi olduğu İç İşleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının PRODES biriminden desteklenen “Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin” proje atölyesini ziyaret etti.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve beraberindekilere, Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Meral Dişbudak "Proje kapsamında folklorik kadın ve folklorik Dadaş kıyafetlerinin dikimi, nakış ve iğne oyası eğitiminin yanı sıra, çeşitli alanlarda seminerler ve bilinç yükseltme eğitimleri veriliyor. Bu bir mesleki eğitim projesidir, bu projeyi meslek haline getirerek, kadınlarımız, turizm sektöründe ilimizde çok eksik olan hediyelik eşya konusunda bir boşluğu dolduracaklardır” Dedi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Kültürümüzü ve Turizmi ilgilendiren çok güzel bir proje. Eğer kadınlarımız öğrendiklerini ekonomik girdi sağlayacak şekilde değerlendirirlerse ve devam ettirirlerse bizlerde en azından tanıtımına yönelik elimizden gelen her konuda yardımcı oluruz. İlimizde ne yazık ki hediyelik eşya sektöründe folklorik ögeler taşıyan malzeme yok denecek derecede az bu yüzden Folklorik Giysiler içerisindeki Bebekler ile yola çıkmak oldukça önemli bir başlangıçtır ” dedi


Dernek yöneticilerinden proje hakkında bilgiler alan Kültür İl Müdürü Almaz, kursiyerler ile de sohbet ederek konuyu çok önemsediklerini ve yapılan her güzel şeyin mutlaka getirisi olacağını ifade ederek Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğini yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı.


Turistik eşyaya yönelik bir çalışma olan Folklorik Bebek yapımı mesleki eğitim projesi kapsamında 15 ev kadını ve genç kız Şubat ayından beri eğitim alıyorlar.




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