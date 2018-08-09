Dr. Cem Fıçıcıoğlu, erkek kısırlığına karşı yeni yöntem hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek uygulamalarında bu engeli aşmak için geliştirilen yeni teknolojilerden birisi de mikro akışkan çipler. Bebek sahibi olamayan çiftlerin en son aşamada başvurdukları bu üreme yöntemi günümüzde “mikro çipli tüp bebek tedavisi” sayesinde, daha başarılı olmakta. Özellikle spermleri az olan erkeklerdeki kısırlığın aşılmasında kullanılan mikro akışkan çip teknolojisi, gebelik elde edilme oranlarını yükseltmiştir” dedi.

“Doğal gebelikler kadın üreme sistemindeki ince mukozal mikro kanallardan geçen en kaliteli spermin yumurtaya ulaşması ile gerçekleşmektedir. Amerika’da Harvard Üniversitesi’nde bir Türk bilim adamı tarafından bu fizyolojik özellik taklit edilerek tasarlanan ve Türkiye’de de yakın zamanda uygulanmaya başlanan mikroakışkan çip teknolojisi, erkek kaynaklı kısırlık tedavisi için günümüzde umut verici bir uygulama olarak görülmekte” diyen Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Çok yeni bir uygulama olması nedeniyle, tüp bebek merkezlerinde yaygın bir şekilde kullanıma geçmedi. Ancak saygın ve başarılı tüp bebek merkezlerinin mikro çipli tüp bebek tedavisini uygulamaları nedeniyle ve alınan başarılı sonuçlarla giderek yaygınlaşacağı görülebilir. Artık bebek sahibi olamayan çiftlerin tüp bebek tedavisinde yeni bir dönem açılmıştır diyebiliriz. Mikro akışkan çip teknolojisi DNA yapısı en kaliteli olan spermleri kullandığından, DNA yapısı mükemmel olan embriyolar elde ediliyor.”

“Mikro çipli tedavide doğal ortam taklit ediliyor”

Sperm DNA’sında oluşan fragmantasyon dediğimiz hasarın embriyo kalitesinde düşüşe ve IVF uygulamalarında başarısızlığa neden olabildiğine dair bilimsel yayınların mevcut olduğunu vurgulayan Dr. Cem Fıçıcıoğlu:

“Mikro akışkan çipler, sperm kalitesinin ve hareketliliğinin düşük olduğu örneklerde morfolojik, genetik ve fizyolojik olarak en iyi durumda olan spermlerin bulundukları ortamdaki hareketsiz, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli spermlerden süzülüp ayrılarak toplanmasını sağlamaktadır. Mikro akışkan çipler ile yapılan çalışmalarda elde edilen spermlerin hareketlilik ve canlılık oranlarının erkek bireylerden alınan ejakulat örneklerindeki spermlerden yaklaşık olarak iki kat fazla olduğu görülmüştür. Henüz yeni bir teknoloji olması nedeniyle yeterli bilimsel çalışmalar yapılamamış olsa da mikro enjeksiyon yöntemiyle yumurta hücresiyle döllendirilmesinde bu sağlıklı spermlerin kullanması ile döllenme, embriyo kalitesi ve gebelik oranlarının yükseleceği iddia edilmektedir” diye konuştu.

Tüp bebek tedavisi sırasında elde edilen yumurta hücrelerinin sağlıklı spermlerle döllenmesi gebelik elde etme oranlarını yükseltmekte olduğunu ifade Dr. Fıçıcıoğlu, “Mikro çipli tüp bebek tedavisinde bu spermlerin sağlıklı olanlarının seçilebilmesi için, sperm çiplerinin geliştirilmesi yüz güldüren uygulamalar arasına girdi. Vücuttaki sistemi taklit edebilen sperm çiplerinin içinde, mikro kanalcıklar bulunur. Kaliteli ve iyi spermlerin seçimi bu mikro kanalcıklar sayesinde olur. Kanalcıklarda bir tarafta spermler toplanırken, diğer tarafta kaliteli ve sağlıklı olan spermler kanalcıkların içinde süzülerek, başka tarafta bir araya gelir. Bu şekilde seçilmiş olan kaliteli spermlerle, mikro enjeksiyon yöntemiyle döllendirilen yumurta hücrelerinden elde edilen gebeliklerden doğan bebekler daha sağlıklı doğmaktadır. Kaliteli embriyoların elde edilmesi, çabaların boşa gitmemesine neden olur. Vücutta normal olarak kadının vajinasına gelen spermler rahim kanalına girer. Bu bölgede olan mukus salgısında bulunan hormonların etkisiyle, mikro kanallar meydana gelir. Mikro çipli tüp bebek tedavisinde de bu doğal ortam taklit edilmektedir. Vücutta döllenme sırasında süzgeç vazifesi gören mikro kanalcıklar, spermlerin kaliteli olanlarını ayırır. Bu kanallardan geçebilen spermler sağlıklı olanlardır. Sperm ve yumurta hücresinin buluşmasında, sağlıklı olanlar bir araya getirilmiş olur. Tüp bebek tedavileri her zaman için umut verici olup beklentiyi diri tutmuştur. Bu dönemlerde hüzün, duygusallık, mutluluk gibi psikolojik haller oldukça dinamik olur ve duygu değişimleri sık yaşanabilir. Bundan dolayı da moral olarak inişli çıkışlı bir süreç olabilir. Fakat tüp bebek tedavisinde oldukça büyük atılımlar yaşanmış olup artık çocuk sahibi olamayanların bu destek tedavi yöntemiyle çocuk sahibi olabilmesi ihtimali artmıştır. Uzun protokol süreci, stresli ve zorlu gibi görünse de bu evreyi sizin gibi yaşayan insanların da olduğunu ve yalnız olmadığınızı hatırlatmakta fayda var. Tüp bebek uygulaması birçok yardımcı üreme tedavisi olsa da genellikle en sık tercih edilen tedavi çeşididir. Bunun sebebi ise, gebelik şansının en yüksek olduğu tedavi yöntemlerinden biri olmasından dolayıdır. İlk önce, tüp bebek tedavisi enfeksiyon ya da cerrahi operasyonlar sonucu tüplerinde kalıcı hasarlar kalan anne adaylarında uygulanmaya başlamıştır. Ardından ise kısırlığa sebep olacak diğer etkenlerin tedavisinde de kullanılmaya geçilmiştir. Nedeni bilinmeyen kısırlık ya da erkek kaynaklı kısırlıklarla tüp bebek tedavi yöntemi uygulanarak gayet başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir” şeklinde konuştu.

Son yıllarda uygulanmaya başlanan bir yöntem olan, mikroenjeksiyon adı verilen ve erkeklerde uygulanan tedavi olduğunu belirten Dr. Fıçıcıoğlu, “Menisinde sperm bulunmayan ya da bulunsa bile sperm sayısının oldukça düşük olduğu buna rağmen testisinde sperm mevcut olan baba adaylarının tedavisinde oldukça ses getirmiş, bir devrim olarak tarihe geçmiştir. Kadınlarda her iki tüpün kapalı olması, sperm sayı, hareket ya da normal sperm miktarının düşük olması, sebebi bilinmeyen kısırlık, şiddetli endometriozis gibi durumlar ve hastalarda tüp bebek tedavisi yöntemine başvurulabilir. Tüp bebek tedavisinin süresi uygun görülen tedavi türüne göre değişebilmektedir. Tedavide en sık ve yaygın olarak uzun protokol adı verilen yöntem uygulanır” açıklamalarında bulundu.