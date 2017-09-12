Erkekler de ’estetik gülüş’ istiyor

Bu yöntemle tedavi sürecinin bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanabildiğini kaydeden Arslan, “Dişlere yapılacak müdahalelerle direkt olarak dudaklarda dolgun bir görünüm elde edilmesi mümkün değil. Ancak, dişlerde çok az ve genellikle hiçbir aşındırma yapmadan uygulanan estetik laminalarla daha estetik bir görünüme sahip olunabiliyor” ifadesini kullandı.

Dişlerin görünürlüğünün artmasının, dudakların daha hacimli görünmesini de sağladığını anlatan Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, şu bilgileri verdi:

“Halk arasında ’tavşan diş’ olarak bilinen, öndeki iki dişin diğer dişlerden uzun olması, kadınlarda daha çekici bir gülümsemenin elde edilmesini sağlar. Genellikle kadınlarda ön iki diş diğerlerine göre daha uzundur. Bunlar ilk süren ve aşınmaya en fazla uğrayan dişlerdir. Bundan dolayı zamanla bu dişlerin boyları kısalır. Ön iki dişi daha uzun yaparak daha genç, dinamik ve çekici bir gülümseme elde edilebilir.”

Uygulamanın önce sanal olarak bilgisayar ortamında hastaya gösterildiğini belirten Arslan, düzenlemelerin ardından, dişlerin bilgisayar ortamına aktarılan bu verilerle hazırlandığını söyledi.

Provayla hastanın, dişlerinin son görüntüsü hakkında işlem bitmeden fikir sahibi olabildiğini kaydeden Arslan, “Özellikle ince yapılı dudaklarda lamina tedavisiyle beraber uygulanan dudak şekillendirme işlemleri estetik başarıyı artırır. Diş etleri ve dudaklardaki asimetriler de bu tedaviler çerçevesinde estetik laminalarla rahatlıkla düzeltilebilir” şeklinde konuştu.

Bu işlemin, dişler üzerine porselenlerin yapıştırılmasıyla ya da ’kompozit’ denilen beyaz dolgu materyalleri ile yapılabildiğini belirten Arslan, “Porselen laminalar dişler üzerine yapıştırıldıklarından dolayı sökülmeleri zordur, ancak kompozit laminalar rahatlıkla sökülebilir. Dişlerinde eğrilik, aralık, çapraşıklık, düzensizlik, renk ve şekil bozukluğu olan herkes bu tür restorasyonları yaptırabilir. Ortodontik tedaviye göre dişlerin sadece şekillerinin değil, aynı zamanda renklerinin de değişebilmesi bu tür protezlerin en önemli avantajıdır. Üstelik uygulama süresi de oldukça kısadır” açıklamalarında bulundu.