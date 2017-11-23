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23 Kasım 2017 12:17

Erkeklerde burun estetiği incelikleri

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op Dr Bahadır Baykal, genel olarak burun estetiği ameliyatlarında, cerrahi tekniklerin kadın ve erkekler için aynı olmakla birlikte estetik amaç ve prensipte birbirlerinden farklılık gösterdiğini belirtti.

Erkeklerde burun estetiği incelikleri

23 Kasım 2017 12:17


Feminen bir görüntü oluşmaması adına, burun ile dudak açısı, burun sırtı müdahaleleri ve burun kemiği müdahaleleri kadın hasta burun estetiğine göre erkek hastalarda farklı planlandığını anlatan Op Dr Bahadır Baykal, “Erkeklerde burun sırtına yapılan oyukluk oldukça kötü bir görüntüye neden olur. Erkek burunlarında, burun sırtı düzdür ve burun ucunun burun sırtı ile aynı düzeyde olması daha doğrudur. Hatta bazı hastalarda burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılması daha doğal ve güzel bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Kadınlarda burun ile üst dudak arasındaki ideal acı 100-105 derecedir. Erkeklerde ise bu acının 90-95 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Bu acının küçültülmesi ile kalkık bir burun yapısı oluşur ki erkek hasta için oldukça feminen bir görüntü oluşmasına sebep olur” diye konuştu.


Kadın hastalardan farklı olarak, erkek hastalarda burun kemiklerinin inceltilmemesi gerektiğini anlatan Op Dr Bahadır Baykal, “Burun kemiklerinin birbirine çok yaklaştırılması sonucu ön görünüşte olması gerekenden fazla bir incelme oluşturulursa ortaya yine feminen bir sonuç çıkacaktır. Birçok erkek hastada, burnun fazla küçültülmemesi için, burnun bazı noktalarının kıkırdak greftleri ile büyütülmesi ve bazı noktalarının ise küçültülmesi ile oluşan, dengeleyici burun estetiği ameliyatları tercih edilir” diye konuştu.


Horlama şikayeti olan hastalar için burun estetiği ameliyatı önerildiğini kaydeden Op Dr Bahadır Baykal, “Burun kıkırdaklarının eğri olması (septum deviasyonu) ve konka diye adlandırılan burun etinin geniş olmasına bağlı burun tıkanıklığı şikayeti pek çok erkek hastada mevcuttur. Uyku esnasında horlama şikayetinin en temel sebebi burun tıkanıklığır. Bu sebepledir ki burun tıkanıklıklığı ve horlama şikayeti olan hastalara, septum kıkırdağının düzleştirilirken aynı zamanda konkalarında küçültüldüğü bir ameliyat olması sebebiyle, burun estetiği ameliyatı önerilmektedir.” şeklinde konuştu.




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