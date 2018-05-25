Ertaş’tan Cumhurbaşkanına Milletbahçe teşekkürü

Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer verdiği ve tv programlarında öne çıkardığı şehirlere “Millet Bahçesi” yapılması fikrini hem çevrecilik açısından hem güzel dilimiz Türkçe açısından çok kıymetli bulduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hassasiyetleri için teşekkür etti. “Millet Bahçe” adının Osmanlı döneminde de cumhuriyetin ilk çeyreğinde de kullanıldığına dikkat çeken TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş, “TDED olarak genel başkanımız Sayın Ekrem Erdem’in gündeme getirdiği ve birkaç belediyenin uyguladığı ‘Millet Bahçe” ifadesinde ‘park’ kelimesi yerine ‘bahçe’ kelimesinin kullanılmış olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.” dedi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Osmanlı döneminde şehirlerde örneği yapılan millet bahçelerden de örnek verdiği açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Seçim Beyannamesi’nde öne çıkardığı konulardan biri de şehirlere yapılacak olan ‘Millet Bahçeleri’. TDED (Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği) Genel Başkanımız Sayın Ekrem Erdem’in öncülüğünde ‘park’ kelimesi yerine bizim lügatimizde olan bir kelimenin ‘bahçe’nin kullanılması gerektiğine dair oluşturduğumuz farkındalığın karşılık bulması bizi mutlu etmiştir. TDED olarak ‘park’ kelimesinin yerine ‘bahçe’ kelimesinin kullanılması gerektiğini farklı ortamlarda dile getirmiş, konu hakkında daha evvel basın açıklaması da yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şehirlerde eski stadyumların, İstanbul’da da yakında boşaltılacak olan Atatürk Hava Alanı’nın yerine Millet Bahçesi yapılacağını söyledi.

MİLLET BAHÇESİ İFADESİYLE OSMANLI DÖNEMİNDE TANIŞTIK

Millet Bahçesi ifadesiyle biz Osmanlı döneminde tanıştık. Osmanlı döneminde şehirlerin güzelleştirilmesi, numune tarla ürünlerinin yetiştirilmesi için millet bahçeleri yapılmıştı. Meselâ Erzurum’da ilk Millet Bahçesi bugünkü Köşk dediğimiz bahçedir. Nüzhet’ül Hazra adında bir kasrın, Ravzat’ul Hazra adında bahçenin ve havz-ı kebirin bulunduğu alanın adı Millet Bahçesi’ydi. 1795 yılında dönemin Erzurum valisi (sonradan Sadrazam oldu) Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır.

İkinci Millet Bahçesi ise o dönemki şehrin kuzeyi olarak bilinen yere bugün bildiğimiz Milletbahçe Sokak’ın yerine (Çaykara Caddesi’nin yanı başına) yapılmıştı. 1908’de dönemin Erzurum Belediye Reisi Şerif Efendi tarafından yapılan bahçe ve numune tarlası halkın güzel vakit geçireceği bir yeşil alan olarak düşünülmüştü. Numune ürünlerin yetiştirileceği tarlanın yanına daha sonra Numune Hastanesi yapıldı. Evet, millet biziz, bahçe bizim... Konuyu ülke gündemine taşıyan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz...”