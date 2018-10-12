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ERULDER stant açtı

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) bu sene kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerle tanışmak dernek faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla ERULDER, stant açtı.


Uluslararası öğrencilerin ilgisi ile karşılaşan ERULDER standında geçen sene yapılan faaliyetler hakkında öğrencilere bilgi verildi. Geçen sene uluslararası öğrenci buluşmasından gezilere, sosyal faaliyetlerden spor karşılaşmalarına, milli ve dini konuların gündem edildiği sohbetlere kadar yapılan birçok faaliyet uluslararası öğrencilere anlatıldı.

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