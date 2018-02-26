ERULDER’de eğitime devam

Uzman kişilerin rehberliğinde hafta sonu dernekte dersler devam ediyor. Cumartesi günleri bayanlara pazar günleri de erkeklere olmak üzere haftada iki gün misafir öğrencilere eğitim veriliyor.

Öğrencilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda konu belirleniyor uzman kişiler davet ediliyor. Bu yıl İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi’nin de faaliyete geçmesiyle merkezi de kullanmaya başlayan ERULDER, konu yelpazesini genişletmiş oldu. Şehrin önde gelen kişilerini davet ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi veren ERULDER yönetimi aynı zamanda derneğe gelen bu kişilerin bilgilerinden de misafir öğrencilerin istifade etmesini sağlıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Komisyonu Başkanı Ertan Halit Aksakal, “Bu yıl oldukça verimli geçti. Misafir öğrencilerimizin talebi doğrultusunda eğitim programı düzenledik. Şehrimizin önde gelen kanaat önderlerini çağırarak öğrencilerle buluşmalarını sağladık. Öğrencilerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Her yıl düzenli bir şekilde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) düzenlemiş olduğu Darıca kampına bu yıl 34 kişi ile katılacağız. Darıca kampına 27 erkek 7 misafir bayan öğrenci göndereceğiz. Bir ve ikinci grupları gönderdik. Bu hafta sonu cumadan başlayıp pazar günü bitecek olan kampa üçüncü grubu göndereceğiz. 13 kişiden oluşacak bu grubun dernekte kampı bugün başlayacak perşembe gününe kadar devam edecek. Dört günlük dernek içindeki kamptan sonra Darıca’ya uğurlayacağız. Buradaki eğitimlerinin ardından şehrimize gelen misafir öğrencilerle dernekte tekrar bir araya gelerek Darıca kampının raporunu alacağız. Haftaya da 4. grubu göndererek bu seneki Darıca kampını nihayete erdireceğiz” dedi.