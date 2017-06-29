Erulder’den Ramazan değerlendirmesi

Ülkelerinden kilometrelerce uzaklıktan eğitim-öğretim için şehrimize gelen uluslararası öğrenciler iftar sofralarında bir araya geldiler. Erulder’in düzenlemiş olduğu iftar sofralarına 933 misafir öğrenci katıldı. Her gün düzenli bir şekilde dernek merkezinde kurulan iftar sofralarına günlük 30 kişi katıldı. Açılan oruçların ardından akşam namazını kılan öğrenciler sohbetlerle ramazanın manevi ikliminde yolculuk ettiler. Kadir gecesinde de bir araya gelen öğrenciler mukabele okuyarak ülkemizin ve İslam aleminin selameti için dua ettiler, toplu bir şekilde teravih namazını kıldılar. Ayrıca bu sene evlerde kalan misafir öğrencilere 30 koli ramazan kumanyası yardımı yapıldı. Derneğe ulaşan zekat ve bağışlar ihtiyaç sahibi misafir öğrencilere taksim edildi. Bayramlaşma merasimi dernek merkezinde bayramın ikinci günü gerçekleşti. Onlarca öğrencinin katıldığı bayramlaşmada misafir öğrenciler kucaklaştı. Bayram atmosferinin tüm İslam coğrafyalarına yayılmasını dilediler.

Erulder Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Halis, yaptığı açıklamada, “Her sene biraz daha fazla öğrenciye ulaşarak ramazan bereketini beraber yaşamaya gayret ediyoruz. Bu sene iftar sofralarımız Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çok farklı ve güzel oldu. Belediyemizin ve gönüllülerimizin desteğiyle iftar verdiğimiz öğrenci sayısı 933’ü buldu. Yine belediyemizden almış olduğumuz destek ile 30 eve kumanya dağıtımı yaptık. Bağışçılarımızdan gelen zekat ve fitreleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdık. Okuduğumuz hatimler ve yaptığımız dualarda İslam aleminin huzur ve barışı için niyazlarda bulunduk. Bayrama eriştiren Rabb’imize şükürler ettik bir araya gelerek bayram çoşkusunu beraber yaşadık.” dedi.