ERVAK Hınıs’ın sesi oldu

Toplantı sonrasında Hınıs kanyonu ve Tarihi Ulu Camii gezildi.

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) her yıl geleneksel olarak düzenlediği, şehrin sorunlarının tartışılıp çözüm önerilerinin sunulduğu Sultan Sekisi Toplantısının 24’üncüsünü Hınıs’ta gerçekleştirdi.Sabah erken saatlerde merkezden konvoylar halinde Hınıs’a yola çıkan Er-Vak ekibi, ilçede özenle ağırlandı. Hınıs Kaymakamlığının ev sahipliği yaptığı toplantıda güvenlik üst seviyedeydi. Narkotik polis köpeği Leda toplantının yapılacağı mekanı didik didik aradı. Hınıs Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Vekili Hamza Özer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hınıs Kaymakamı Belediye Başkanı ve Bülent Ay,Hınıs- Karaçoban Derneği Başkanı Ümit Güvercin, Er-Vak Başkanı Erdal Güzel ve çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı.İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan Hınıs Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bülent Ay, Er-Vak’ın Sultan Sekisi Toplantısını ilçelerinde yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ay, “Uzun yıllardır terörle anılan ilçemizin bugün kültürel ve doğal zenginliklerinin konuşulması bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Mesafeler kısalsın

Hınıs-Karaçoban Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ümit Güvercin de Hınıs’ın terörden ciddi anlamda etkilendiğinin altını çizerek, “İnşallah bundan sonraki süreçte ilçemiz adına güzel şeyler olacaktır. Bizler meramımızı anlatmadıkça kimse bilmez. Bu süreçte Erzurum’da ikamet eden Hınıs ve Karaçobanlılar olarak, 2012 yılında derneğimizi kurduk. Derneğimiz çatısı altından ilçelerimizin sıkıntılarını dile getirmeye çalıştık. Öncelikle Hınıs fakülte istiyor sloganıyla başlamak istiyorum. Artık bir fakültemiz olsun. Ekonomik kültürel ve sosyal alanda ilçemize çok şey kazandıracağına inandığımız fakültenin açılması çok önemlidir. Yöneticilerimizden ricamız ilçemizle merkez arasında mesafeyi kısaltmasıdır. Merkezle ilçemiz arasındaki mesafeyi 91 kilometreye indirecek Palandöken Tüneli’nin projeye alınması bizler için çok önemlidir. Ayrıca toprağımızın suya hasreti bitsin. 1998 yılında yapımına başlanan ve halen inşası devam eden Başköy Sulama Barajı’nın bir an evvel Hınıs Ovasıyla buluşturulması tarımsal üretimi arttırmakla birlikte ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Birlikte çalışmak hepimize huzur ve refah getirecektir” diye konuştu.

Birtakım sebeplerden dolayı geç kaldık

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel ise, Ahilik geleneğinde esinlenerek her yıl geleneksel olarak Sultan Sekisi Toplantısı adı altında toplantılar yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti: “Her yıl bir konu gündeme getiriyoruz. Bu toplantılarda; Sarıkamış Harekatı, Tabyalar, Ovit Geçidi, organik tarım, İpek Yolu, bölgesel kalkınmada tohumculuk, kış turizmi, 2011 üniversitelerarası kış oyunları, sınır kapılarında dış ticaret, enerji ve savunma sanayi, Erzurum bölgesi yatırım alanları, Yanık Dere Şehitleri, bölgesel kalkınmada birlik ve beraberlik, sağlık turizmi gibi konuşları işledik ve bu konulardan istediğimiz amaca ulaştık. Bu yıl da Hınıs’ın doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak istedik. İlk defa güney ilçelerimizin birinde toplantımızı gerçekleştirdik. Birtakım sebeplerden dolayı geç kaldığımızın farkındayız. Ama bunun burukluğunu da yaşadığımızı ifade etmek isterim. 5 yıl öne hazırladığımız Hınıs dosyamızı bugün açıyor ve gelecek yıllarda Güney ilçelerimizde yapacağımız toplantılarla bu eksikliliği telafi edeceğimize inanıyorum. 1980’li yıllardan sonra yaşanan ekonomik sıkıntılar ve onun getirdiği göç olgusu ve terör olgusunun oluşturduğu negatif durum Hınıs’ı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuz tabloyu tersine çevirmenin yolunun ön yargıları yıkmak, kardeşlik duygularını geliştirmek, Hınıs’ın ve diğer güney ilçelerinin potansiyelini değerlendirmekten geçtiğini biliyoruz.”

Ardından, sırayla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Hınıs bar ekibi bir gösteri sundu. Gösterinin ardından Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Faris Karahan, Prof. Dr. Haldun Özkan ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal ‘Hınıs’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri’ konulu panel düzenledi.

Hınıs kanyonu ilgi gördü

Toplantının ardından Hınıs kanyonu ve Tarihi Ulu Camii gezildi. İlk kez kanyonu ve camiyi gezme fırsatı bulan konuklar güzel anlar yaşadı, fotoğraf çekti. Er-Vak kafilesi Hınıs Şehitliğini ziyaret ettikten sonra etkinlik son buldu.