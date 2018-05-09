Erzincanlı Gazeteciler Birliği başkanını seçti

Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığı Sedat Sevim seçildi. Merkezi İstanbul’da bulunan Erzincanlı Gazeteciler Birliği’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurulda, ERGAB’ın kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği faaliyetleri sinevizyon gösterisiyle anlatıldı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan ERGAB Kurucu Başkanı Sedat Sevim, Genel Kurula katılanlara teşekkür ederek, ERGAB’ı, İstanbul’da ulusal ve yerel basında çalışan Erzincanlı gazetecileri bir çatı altında toplamak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla kurduklarını söyledi. Kısa sürede önemli yol kat ettiklerine dikkat çeken Başkan Sevim, “Kalpleri memleketi için çarpan, Erzincan sevdalısı arkadaşlarımızla, gönül birlikteliği sağlayarak, büyük bir aile olmayı başardık. Bizler Erzincanlı gazeteciler olarak, her daim Erzincanlıların birlik ve beraberliğine katkı sunmaya ve sivil toplum kuruluşlarımızın sesi olarak hemşehrilerimiz arasında bir köprü kurma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. ERSİAD Başkanı Gülbey Sezgin, EKEV Başkanı Sadık Ağca ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal da kongre de yaptıkları konuşmalarında, Erzincanlı gazetecilerin bir çatı altında toplanmasının önemine vurgu yaparak, ERGAB’ın Erzincanlıların birlik beraberliğine de büyük katkı sunduğunu belirttiler ve yeni seçilecek yönetim kuruluna başarı dileğinde bulundular. Genel Kurulda, ERGAB’ın kuruluşundan bugüne kadar, maddi manevi katkıda bulunanlara birer kristalden yapılmış fotoğraf makinesi maketi takdim edildi. Divan Başkanlığını EKEV Başkanı Sadık Ağca, Katiplikleri ERSİAD Başkan Yardımcısı Mustafa Kaçmaz ve EKEV Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Payalan’ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve gelir gider raporları okunarak ibra edildi. Tek listenin sunulduğu genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda ERGAB Başkanlığına Sedat Sevim oy birliği ile başkanlığa seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine ise Şener Kara, Veli Sarıboğa, Ercan Babacan, Mehmet Gülnahar, Recep babacan ve Emrah Savcı seçildi. Denetleme Kurulu Üyeliklerine ise, Adnan Öksüz, Ayhan Kara ve Tamer Kara getirildi. Genel Kurula; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, EKEV Başkanı Sadık Ağca, ERSİAD Başkanı Gülbey Sezgin, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Taş, AYEDER Başkanı Gürsel Sarımaden, İliç Dernekler Federasyonu Başkanı Cahit Tatar, Tercan Dernekler Federasyonu Başkanı Rıdvan Budak, Kemahlılar Dernek Başkanı Mehmet Oral, KEFTUD Başkanı Murat Akoğlu, Refahiye Dernek Başkanı Eyüp Ferudun Süngü, Çayırlı Dernek Başkanı Ercan Boybeyi, Kemah eski Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal, Kağıthane Belediye Meclis Üyesi Sinan Beyazıt, Refahiye Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Recep Palut, Maltepe Erzincanlılar Dernek Başkanı Recep Kaçan, STK’ların yöneticileri ve davetliler katıldı. (ERZ-AT-Y) 09.05.2018 12:54:07 TSI NNNN