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Erzurum 1. Gençlik Şöleni açılışı yapıldı

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Şöleni’ açılışı törenle yapıldı.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Şöleni' açılışı törenle yapıldı.


Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen Gençlik Şölenine Erzurum AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, İlçe Başkanları, Teşkilat Üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, “AK Gençlik Şölenine hoş geldiniz. AK Parti Gençlik kolları ile gençliğe öz güven geldi. Artık karar veren yönetime katılan bir gençlik var. Küçük düşünen değil Dünya gençliği ile ortak hareket eden gençler var. Bu gençlik 2023 hedefine yürüyor” dedi.


Şölende yapılan konuşmaların ardından şölene katılan gençler çeşitli etkinliklerle gönlünce eğlendiler.

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