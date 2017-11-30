Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:31

Erzurum 10 ayda 202 marka çıkardı

Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPPATENT) 2017 ekim dönemi marka başvuru iller dağılımını açıkladı.

Erzurum 10 ayda 202 marka çıkardı

30 Kasım 2017 10:31

Erzurum’dan bu yılın ekim ayında 10, ocak-ekim ayları arasında ise 202 marka başvurusu yapıldı.


ERZURUM AYLIK DAĞILIM


Erzurum’da bu yılın on aylık sürecinde en fazla sayıda marka başvurusu 34 başvuruyla mart ayında gerçekleşmişti. İlden ocak ayında 23, şubat ayında 23, mart ayında 34, nisan ayında 21, mayıs ayında 21, haziran ayında 20, temmuz ayında 15, ağustos ayında 12, eylül ayında 23, ekim ayında ise 10 marka başvurusu kaydedildi.


ERZURUM 32’İNCİ SIRADA


Erzurum, marka başvurusu iller sıralamasında 32’inci sırada yer aldı. Marka başvurusunun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli, Kayseri, Mersin, Muğla, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Manisa, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Mardin, Afyon, Malatya, Isparta, Elazığ, Erzurum olarak kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
3
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç