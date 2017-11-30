Erzurum 10 ayda 202 marka çıkardı

Erzurum’dan bu yılın ekim ayında 10, ocak-ekim ayları arasında ise 202 marka başvurusu yapıldı.

ERZURUM AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da bu yılın on aylık sürecinde en fazla sayıda marka başvurusu 34 başvuruyla mart ayında gerçekleşmişti. İlden ocak ayında 23, şubat ayında 23, mart ayında 34, nisan ayında 21, mayıs ayında 21, haziran ayında 20, temmuz ayında 15, ağustos ayında 12, eylül ayında 23, ekim ayında ise 10 marka başvurusu kaydedildi.

ERZURUM 32’İNCİ SIRADA

Erzurum, marka başvurusu iller sıralamasında 32’inci sırada yer aldı. Marka başvurusunun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli, Kayseri, Mersin, Muğla, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Manisa, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Mardin, Afyon, Malatya, Isparta, Elazığ, Erzurum olarak kaydedildi.