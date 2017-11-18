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18 Kasım 2017 10:20

Erzurum, 19 şehirle yarışıyor

Ortak Girişim Gurubunca hayata geçirilecek olan Yerli otomobil üretiminin Erzurum’da gerçekleştirilmesine yönelik olarak AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir tarafından yapılan çağrı ve girişime destekler artarken, üretim için çağrı yapılan il sayısı İzmir’in de eklenmesiyle 19’a çıktı.

Erzurum, 19 şehirle yarışıyor

18 Kasım 2017 10:20


İLK GİRİŞİM ERZURUM’DAN


Ortak Girişim Grubu yerli otomobil üretiminin gerçekleştirileceği il konusunda ilk girişim Erzurum adına kaydedildi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılı bütçe görüşmelerinde talebini yineledi.


AYDEMİR’İN GİRİŞİMİ GÜNDEM OLUŞTURDU


Milletvekili Aydemir’in girişimleri ulusal basında da geniş yer bulurken, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Kayseri, Malatya, Hatay, Kütahya, Kastamonu, Bursa, Konya, Sakarya, Manisa, Kocaeli, Van, Elazığ, İzmir ve Gaziantep illeri milletvekillerinden de otomobil üretiminin kendi illerinde yapılmasına yönelik talepler oluştu.


AYDEMİR’İN ÇAĞRISI


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Erzurum’u gündeme taşımış, Erzurum’un yatırım alt yapısı, bilgi donanımı ve yetişmiş eleman sayısı yüksekliği bakımından Yerli otomobil üretimine uygun şartları barındırdığına dikkat çekmişti. Milletvekili Aydemir, Yerli otomobil üretiminin Erzurum’da yapılması, üretimin bütün mümkün değilse, o zaman herhangi bir aksanına yönelik üretim noktalarının kurulması teklifinde bulunmuştu.




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