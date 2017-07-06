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06 Temmuz 2017 09:12

Erzurum 5 ayda 116 marka çıkardı

Erzurum 5 ayda 116 marka çıkardı.

Erzurum 5 ayda 116 marka çıkardı

06 Temmuz 2017 09:12

İlden ocak-mayıs ayları arasında gerçekleştirilen marka başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 18.26’lık pay edindi.


TÜRKPATENT AÇIKLADI


Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) mayıs bazlı, iller marka başvuru dağılım verilerini paylaştı. Erzurum’dan mayıs ayında 21, yılın ilk beş ayında ise 116 marka başvurusu kaydedildi. Erzurum’un marka başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 22’lik pay gösterdi. İl marka başvurusu iller sıralamasında ise 31. Sırada yer aldı.


ERZURUM MARKA BAŞVURU EN’LERİ


Erzurum’da bu yılın ilk beş ayı sürecinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem mart ayı oldu. İlden ocak ayında 22, şubat ayında 22, mart ayında 30, nisan ayında 21, mayıs ayında 21 olmak üzere toplam 116 başvuru yapıldı. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından bölge illeri sıralamasında 3. oldu.


DOSİAD ANALİZİ


Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre mayıs ayında Erzurum’dan 21, KUDAKA istatistik Bölgesinden 28, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 38, Doğu Anadolu Bölgesinden 124; ocak-mayıs ayları toplamında ise Erzurum’dan 116, KUDAKA istatistik Bölgesinden 151, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 199, Doğu Anadolu Bölgesinden 635 marka başvurusu kaydedildi.


ERZURUM 31. SIRADA


Türkiye’de en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı 31 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli, Kayseri, Mersin, Muğla, Sakarya, Hatay, Aydın, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Afyon ve Erzurum olarak sıralandı.




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