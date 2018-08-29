Erzurum 7 ayda 104 marka çıkardı

İlde temmuz ayında 8 marka başvurusu yapıldı. İlin Türkiye toplamında marka başvuru sayısı yüzde 0.16’lık oran gösterdi.

ERZURUM AYLIK DAĞILIM

2018’in yedi aylık sürecinde ilden en fazla marka başvurusunun kaydedildiği dönemler 21 başvuru ile ocak ve nisan ayları oldu. TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’dan ocak ayında 21, şubat ayında 17, mart ayında 20, nisan ayında 21, mayıs ayında 13, haziran ayında 4, temmuz ayında ise 8 marka başvurusu gerçekleşti.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

Türk Patent ve Marka Kurumu verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre temmuz ayında Erzurum’dan 8, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 11, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 20, Doğu Anadolu Bölgesinden 91; ocak-temmuz ayları arasında ise Erzurum’dan 104, KUDAKA İstatistik Bölgesinden 156, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 216, Doğu Anadolu Bölgesinden 790 marka başvurusu yapıldı.

ERZURUM 41’İNCİ SIRADA

Erzurum ocak-temmuz ayları bölümünde ürettiği marka sayısı bakımından Bolu ile birlikte 41. Sırayı aldı. Ülkedi marka üretiminin en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Hatay, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Tekirdağ, Manisa, Aydın, Trabzon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çanakkale, Malatya, Mardin, Afyon, Elazığ, Ordu, Rize, Isparta, Kütahya, Edirne, Nevşehir, Düzce, Karaman, Çorum, Sivas, Aksaray, Yalova, Bolu, Erzurum, Kırklareli olarak bildirildi.

ERZURUM’UN BÖLGE PAYLARI

Doğu Anadolu Bölgesinden bu yılın temmuz ayında 91, ocak-temmuz ayları toplamında ise 790 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre Erzurum’da ocak-temmuz ayında kaydedilen marka başvuru sayısı KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 66.6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 48.14, Doğu Anadolu Bölgesinde de yüzde 13.16’lık oran oluşturdu.

BÖLGE İLLERİ MARKA BAŞVURU DAĞILIMI

TÜRKPATENT Temmuz 2018 verilerine göre 7 aylık süreçte Bölge illeri olan Malatya’dan 234, Elazığ’dan 185, Erzurum’dan 104, Van’dan 93, Erzincan’dan 48, Ağrı’dan 23, Kars’tan 21, Bitlis’ten 19, Hakkari ve Muş’tan 15, Bingöl’den 12, Iğdır’dan 11, Tunceli ve Ardahan’dan ise 5 marka başvurusu gerçekleşti.