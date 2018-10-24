Erzurum 7. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri ziyarete açıldı

İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri, Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve 65 firmanın stant açtığı fuarda işveren temsilcileri iş arayanlarla birebir görüşerek iş başvurularını alacak.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri, iş arayan ve işverenleri buluşturmaya “bu fuarda iş var" sloganıyla devam ediyor.

Fuarın açılış törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Recep Demir, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'de her geçen gün istihdamın da geliştiğini ifade ederek "Bugün bütün ülkelerin sorunu hem üretim sorunu hem de istihdam sorunu. Bir tarafta yoğun iş kuramı olan kalkınmış ülkeler öbür taraftan da açlık sefalet içinde olan ülkeler. Türkiye olarak önemli aşamaları geride bıraktık. Ülkemiz her geçen gün kalkınmanın gelişmenin çabası gayreti içerisinde. Gençler erken kalkmayı hedeflemeli. Çalışmaktan yılmamalı" dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise "Yatırım olmayan bir yerde İŞKUR müdürü ne kadar çırpınırsa çırpınsın istihdam sağlayamaz. Erzurum'u Doğu Anadolu'nun ve yakın coğrafyanın en büyük sanayi şehir yapmak için arkadaşlarla birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"2018'de 8 binleri bulan bir istihdamı gerçekleştirdik"

Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya aktif iş gücü programlarıyla tüm illerde istihdamı arttırmayı hedeflediklerini vurgulayarak "İstihdam fuarı İŞKUR olarak bizim, büyükşehir illerimizde gerçekleştirdiğimiz her yıl işveren ile iş arayan bir araya gelmesine vesile olan ve işverenin bizzat çalışacak arkadaşlarla birlikte olmalarına fırsat tanıyan onları tanımalarına fırsat tanıyan yine CV doldurmalarına vesile olan, il müdürlüğümüz, iş ve meslek danışmanlarımız tarafından işe yönlendirmeleri ve o ilde istihdamın, istihdama yönelik çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve ciddi bir farkındalığın oluşturulması artı istihdamın sağlanması açısından çok önemli bir etkinliğimiz. Erzurum'da bu fuarımızın 7'ncisini düzenliyoruz. ‘Bu fuarda iş var' diyoruz. Aslında Türkiye'de çalışmak isteyene, vasfı olana, gerçekten çalışmak isteyene, şu alanda kendimi yetiştirmek istiyorum diyenlere de yetiştirme imkanı sağladığımız aktif iş gücü programlarımızla tüm illerde istihdamı artırmamızı sağlayan bir durum. 2002 yılında İŞKUR aracılığıyla sadece 128 kişi istihdam edilirken 2018'de 8 binleri bulan bir istihdamı gerçekleştirdik. İşverenler aradığı vasıfta eleman bulamadığında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Piyasanın ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim açısından eğitimler vererek eksiklikleri gidermeyi hedeflemekteyiz. Türkiye olarak, bütün bu zorluklara rağmen dünya istihdamsız büyüme ile karşı karşıya iken biz istihdamını artıran bir ülkeyiz. Geçen yıl istihdamda bir rekoru kırdık. İŞKUR olarak ilk defa 1 milyon 57 bin 249 kişilik istihdam gerçekleştirildi. Bugün itibari ile istihdam rakamımız ise 970 bine ulaşmıştır" açıklamalarında bulundu.

Kadınlara verilen teşvikleri de anlatan Uzunkaya, "2017 yılında kadınlara yönelik teşviklerimiz vardı. 2020 yılına kadar teşviklerimiz devam edecek. Kadınlar için bu teşvik süresi 18 aydır. Mesleklere yönelme adına kurslara, iş başı eğitim programlarına katılarak kreş yardımı yapılarak eğitime katılmaları sağlanmakta" dedi.

"Bu fuarda iş var" sloganıyla açılışı yapılan İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri 24- 25 Ekim tarihleri arasında Necip Fazıl Kültür Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.