Erzurum Adalet Sen’den yüksek yargı üyelerine iftar yemeği

İftar yemeğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Baş Müfettişi Süleyman Hakan Atalay, Adalet Komisyonu Başkanı Özgür Şahin, Bölge Adliye İstinaf Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, İstinaf Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Adalet-Sen Erzurum İl Başkanı Adem Şenbak, Yazı İşleri Müdürleri ile Adliye Çalışanları katıldı.

İftar yemeğinden sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet-Sen Erzurum İl Başkanı Adem Şenbak, vatansever, bağımsız, özverili hakim ve savcılarla birlikte yargıda hür vicdanların egemen olabilmesi amacını benimsediklerini belirterek, “Sendikamız siyasetten bağımsız olarak sadece yargı personelinden oluşan teşkilatıyla milletinin emrinde çalışmaya devam edecektir. Türk yargısı 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız darbe teşebbüsü karşısında büyük bir kahramanlık göstermiştir. Bu başarısızlığı sağlayarak canını tankların önüne siper eden en büyük kahraman Türk milletidir. Şüphesiz ki bu devletimiz için büyük bir övünç kaynağı olmuştur. Birlik beraberliğimiz adına bundan böyle kenetlenerek memuriyetteki dürüstlük ilkesi ve devletimizin yüksek disiplin ve özverili çalışması çizgisinden taviz vermeden çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sendikam adına katılımlarından dolayı değerli Yüksek Yargı Mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.