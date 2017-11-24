Erzurum AFAD’a "Insarag" sertifikası

AFAD tarafından gerçekleştirilen sertifika programı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Erzurum AFAD personeli de 21-23 Kasım tarihleri arasında INSARAG eğitimine alındı.

2 gün boyunca 150 konudan sınava tabi tutulan yaklaşık 150 personelin, bu sınavı başarıyla tamamlamasının ardından Erzurum AFAD da sertifika yeterliliği alarak sınıflandırılmış ağır ekip olma hakkını elde etti.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, sınavın ardından Palandöken ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin deprem kuşağındaki bir coğrafyada bulunduğunu anımsattı.

Vali Azizoğlu, "Depremi engelleme imkanı veya böyle bir teknoloji yok. Depreme karşı mücadele etme, hasarlarını en aza indirme, en az tahribatla bu felaketten kurtulma imkanı var. Bizde ülke olarak bunun gayreti içerisindeyiz. Deprem anındaki yaptığımız işi o insanı kurtarmak, enkaz altında kalan canlıyı kurtarma gayreti ve heyecanı, ibadet heyecanı gibi. Dünyaya da bu manada hakikaten örnek olduk. Dünyadaki bütün felaketlerde ilk yardıma koşan Türkiye’den giden AFAD ve Kızılay ekiplerimiz. Türkiye’den ekiplerimiz gittiği zaman oradaki insanlar ’evet Türkler geldi, bizi kurtaracaklar’ diyorlar. Böyle bir ekiple burada bir araya gelmiş olmaktan ne kadar gurur duysam azdır." dedi.

AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer de Türkiye’deki 11 birliğine bu sınıflandırmanın verilmesi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile 4 yıllık mücadelelerinin olduğunu anlattı.

"Türkiye’deki tüm birliklerimiz bu bu sınıflandırmayı hak ediyor, bu sınavlardan geçirin ve bu sertifikayı verin" şeklinde sürekli olarak talepte bulunduklarını ifade eden Özer, "Fakat BM’nin o kadar sağlam bir yapılandırması olmadığı için bu imkanı bulamıyordu. Bizde Türkiye olarak ’kendi ekiplerimizi kendimiz sınıflandıralım’dedik. İlk başta çok sıcak bakılmadı ama 4. yılın sonunda o noktaya gelindi. İki hafta önce İzmir’de yaptığımız sınıflandırmaya Avrupa’dan gözlemci heyetler geldi. Baktılar ki Türkiye bu işi çok ciddi yapıyor. Onun üzerine geçen hafta İstanbul’da 26 ülkeden katılımcıyla yaptığımız İNSARAG bölgesel toplantısında Türkiye’ye kendi ulusal ekiplerini sınıflandırma yetkisi verildi. İlk defa dünyada bir ülke bu sınavı yapma yetkisi aldı." diye konuştu.

Programa, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç’in yanı sıra birlik personelleri ve davetliler katıldı.