Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Vekili Ensar Topçu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, İlçe Başkanları, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından ilçe başkanlığının sunumunun izlenmesinin ardından konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Vekili Ensar Topçu, gençlik kollarının her geçen gün geliştiğini ifade ederek “ Gençlik kolları olarak başka bir meseleyle, dengeyle işimiz olamaz bizim tek derdimiz çalışmak, Erzurum'un gençliğine bir şeyler katmak, Erzurum'un gençliğine bir şeyler vermek. Dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları olarak bu şekilde kendine hareket şekli oluşturan bir siyasal bir gençlik örgütüdür. Çalışacağız bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte gençler olarak destek olacağız” dedi.

Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ gençlerin yönetimde yapılan hataları gençlerin düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak“ Gençlerimiz bizim yerimize gelecek olanlardır eğer biz yanlış bir şey yapacak olursak sizin doğruyu konuşmanız gerekir. Biz yanlış bir şey düşünürsek sizin bizi doğrultmanız gerekir. Yaşını bilmiyorum ama belki de Hz Ömer'e hutbede yanlış bir şey yaparsan seni kılıçlarımızla doğrulturuz diyen kişi belki de genç biriydi işte tamda bu yüzden gençlerimiz bizim çok önemli” şeklinde konuştu.

Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ise “Salı günü bütçe komisyonu görüşülmeye başlandı. ilk toplantımızda HDP'li bir milletvekili ısrarla bir şeyin altını çizdi, 'Cumhurbaşkanı bizi etkinliklere bizi davet etmiyor' dedi. Çarşamba günü bir daha söz aldı birkaç defa yine bu hususun altını çizdi. Ben dayanamadım söz aldım ve bir soru sordum, "Erol Bey siz bir defa daha PKK'yı kınadınız mı?" dedim. Farklı bir cevap geldi bu arkadaşımız dedi ki HDP Milletvekillerinin çoğunluğu Türk'tür dedi. Bakın arkadaşlar bu resmi mutlaka milletin önüne koyalım HDP denilen siyasi yapı asla ve katta Kürt kardeşlerimizi teslim eden bir yapı değil bunlar zihin haritalarını bölücülükle bezemiş bu vatana karşı hususi konuşlandırılmış siyasi yapıdır. Bizim bazı ilçelerimizde bu gibi düşünceler var bu düşünceleri de düzeltecek olan siz gençlersiniz” dedi.

16 yıllık AK Parti iktidarında gençlerin aktif ve etken bir seviyeye ulaştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “16 yıldır AK Parti'de devam eden köklü dönüşüm süreci birçok alanda olduğu gibi gençlik alanında da dönüşüme devam etmektedir. Bu dönüşüm pasif ve edilgen gençlik politikalarının yerine aktif ve etken gençlik politikası olarak yer almaya başlamıştır. Bilindiği gibi AK Parti 2002'de kurulduğundan itibaren siyaseti kararlı bir siyasete dönüşmüş ve yapısal niteliklerin değişiminin yaşandığı hızlı bir reform dönemine girmiştir. Son 16 yılda gençlerle ilgili yapılan düzenlemelerin en başında şüphesiz ki vizyon değişikliği gelmektedir” diye konuştu.