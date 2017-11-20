Erzurum AK Parti’de 4 ilçenin 6. Olağan Kongresi yapıldı

Dr. Recep Akdağ’ın katılımı ile AK Parti Pasinler, İspir, Pazaryolu, Horasan İlçe Teşkilatlarının 6. Olağan Kongresi delegelerin oy kullanımı ile tamamlandı.

Yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi İspir İlçe Başkanlığı’na Fatih Efeoğlu, Pazaryolu İlçe Başkanlığı’na İhsan Nuri Yavuz, Pasinler İlçe Başkanlığı’na Hanifi Timurlenk seçilirken, mevcut Horasan İlçe Başkanı Erdal Akdağ ise delegelerin oyunu ikinci kez alarak yeniden seçildi.

AK Parti’nin Pasinler, İspir, Pazaryolu ve Horasan İlçe Kongresine Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Belediye Başkanları, İlçe ve Teşkilat Başkanları katıldı. AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mücahit Daloğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı kongreye delegeler ve partililer yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Öz, “Siyasetin merkezinde millet var”

6. Olağan Kongresinde konuşma yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, görev yapan bir önceki İlçe Başkanlarına Teşekkür ederken, Kongrede yeni seçilen ilçe başkanlarına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Siyasetin merkezinde milletin var olduğuna işaret eden Başkan Öz, ”Tek millet diyoruz. Bizim millet kavramımızda etnik ayrışma yok. Felsefi düşünce farklılığı yok. Mezhepçilik asla yok. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti ayrım yok. Tek bayrak 80 milyon herkesin ortak değeridir. FETÖ hainlerine asla prim vermeyeceğiz. Türkiye’nin sorunları ne ise vatandaşımızın önündeki engeller ne ise öncelik sıralaması yapmak suretiyle, kaynakları artırmak için yurt içinde ve yurt dışında çok değerli liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gece gündüz çalışan hem istikrarlı hem de güçlü bir partiyiz. Türkiye’de ekonomik aktörlerin önündeki engelleri kaldırarak gün gün yürüyoruz. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Her kardeşimizi mutlaka ziyaret edeceğiz. İspir’de, Pazaryolu’nda Horasan’da Pasinler’de seçimlerden zaferle çıktık. Allah’ın izniyle yine zaferle çıkarak bu kutlu yolda başarıyı birlikte zirveye taşıyacağız. AK Parti’nin icraatının merkezinde insan var. Siyasetinin merkezinde millet var. Yola çıktığımızda ne diyorduk? Siz ne diyorsanız o. Bunu asla unutmadık. Unutmayacağız” diye konuştu.