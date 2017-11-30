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30 Kasım 2017 15:44

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonundan örnek davranış

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı İlknur Sarcan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte cezaevindeki kadınların el emeği, göz nuru dökerek işledikleri ürünleri sattılar.

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonundan örnek davranış

30 Kasım 2017 15:44


Palerium AVM’de kurdukları stantta kadın mahkumların el emeklerini satarak onlara destek olan kadın avukatlar örnek bir dayanışmaya imza attı. Kadınların birbirleriyle dayanışma içerisinde olması gerektiğine inandıklarını söyleyen Başkan İlknur Sarcan, "Bu nedenle kim olursa olsun kadınların birbirine destek olması, sorunları birlikte daha kolay aşabilir hale getirecektir. Her yıl dünya kadınlar gününde cezaevine giderek kadın mahkumların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugün de yapmış oldukları el emeklerini kurduğumuz stantta kısa sürede satıp elde edilen geliri kendilerine teslim etik. Dört davar arasına mahkum olan kadınların dışarıdaki temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu bir gün değil her gün kadınların yanında olacaktır" dedi.




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