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Erzurum Barosu'nda 19 hukukçu düzenlenen törenle ruhsatnamelerini aldı

Erzurum Barosu’nda staj dönemlerini tamamlayan 19 hukukçu, avukatlık ruhsatnamelerini alarak meslek hayatlarına başladılar.

Erzurum Barosu'nda staj dönemlerini tamamlayan 19 hukukçu, avukatlık ruhsatnamelerini alarak meslek hayatlarına başladılar.


Erzurum Barosu Konferans Salonunda düzenlenen törende yemin eden avukatlar ruhsatnamelerini aldılar. Törene Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Baro Başkan Yardımcısı Av. Ayhan Yürekseven, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, avukatlar ile aileleri katıldı.


Ruhsatname töreninde bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, hukukun toplum huzurunun sağlanması açısında önemine vurgu yaptı. Başkan Göğebakan, genç meslektaşlarına, bir arada yaşamamızı sağlayan, bizi millet yapan değerlerin ancak ve ancak hukukun güvenirliliği içinde mümkün olacağına dikkat çekerek, 'Bizler her şeyden önce hukukun üstünlüğünü benimsemiş, adalet kavramını hayatının merkezine almış bir mesleğin mensuplarıyız. Savunduğu bu değerlerle ülkemizin huzurunu, barışını amaç edinmiş ve bu uğurda verdiği mücadele ile Cumhuriyetimizin kazanımlarının teminatı olmuş kişileriz. Biz hukukçular neye hizmet ettiğimizi iyi bilmeliyiz. Zor ama onurlu bir mesleğe adım atıyorsunuz. Toplumun huzurunu inşa edecek gelecek güzel günlere olan umudu besleyecek siz genç meslektaşlarım aramıza hoş geldiniz. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum.' dedi.


Baro Başkanı Göğebakan, avukatlık yemini ettirmesinin ardından, mesleğe yeni başlayacak 19 hukukçu, ruhsatnamelerini alıp cübbelerini giydi.

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