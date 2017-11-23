Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:02

Erzurum bilge ve kahraman şehirdir

Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde Erzurum’un kurtuluşunun 100.

Erzurum bilge ve kahraman şehirdir

23 Kasım 2017 15:02

yıl dönümü nedeniyle “Kadim Şehir Erzurum” konulu söyleşi programı yapıldı.


Söyleşiye konuşmacı olarak ŞEHİRDER’in kurucusu ve aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş konuşmacı olarak katıldı. Okul müdürü Cengiz Sever’in açılış konuşmasıyla başlayan programda Murat Ertaş, öğrencilere Erzurum’un tarihi kimliği sosyokültürel kökleri ve Erzurumluluk şahsiyeti üzerine bilgi ve birikimlerini aktardı.


Erzurum’u dört başlıkla tanımlayan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’un kaderinin coğrafyasında yattığını, kurulduğu günden bugüne çoğunlukla devletlerin hudut şehri pozisyonunu koruduğunu ifade ederek, hudut şehri olmasının Erzurum’u savaşlara açık bir şehir haline getirdiğini söyledi. Sıkça savaş ve işgal gören Erzurumlunun vatan sevgisinin bu nedenle çok ileri olduğunu dile getiren Ertaş, Erzurum’un şiirleri, türküleri vatan ve bayrakla şereflenmiştir, dedi.


Hudut şehri Erzurum’un aynı zamanda önemli bir ticaret ve eğitim merkezi olduğunu vurgulayan Ertaş, Evliya Çelebi’nin gümrük memuru olarak Erzurum’a geldiğini ve Erzurum’un Osmanlının en büyük üçüncü gümrüğü olduğunu ifade etti. Tarihi ipek ve ticaret yollarının kavşağında bulunan Erzurum’un bilge, mürebbi ve kahraman şehir olmasının yanı sıra çok kültürlü ve zengin bir dile sahip olmasının da bir ayrıcalık olduğunu söyleyen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Sisli
    -2°C
  • Pazartesi
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç