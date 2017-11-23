Erzurum bilge ve kahraman şehirdir

yıl dönümü nedeniyle “Kadim Şehir Erzurum” konulu söyleşi programı yapıldı.

Söyleşiye konuşmacı olarak ŞEHİRDER’in kurucusu ve aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş konuşmacı olarak katıldı. Okul müdürü Cengiz Sever’in açılış konuşmasıyla başlayan programda Murat Ertaş, öğrencilere Erzurum’un tarihi kimliği sosyokültürel kökleri ve Erzurumluluk şahsiyeti üzerine bilgi ve birikimlerini aktardı.

Erzurum’u dört başlıkla tanımlayan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’un kaderinin coğrafyasında yattığını, kurulduğu günden bugüne çoğunlukla devletlerin hudut şehri pozisyonunu koruduğunu ifade ederek, hudut şehri olmasının Erzurum’u savaşlara açık bir şehir haline getirdiğini söyledi. Sıkça savaş ve işgal gören Erzurumlunun vatan sevgisinin bu nedenle çok ileri olduğunu dile getiren Ertaş, Erzurum’un şiirleri, türküleri vatan ve bayrakla şereflenmiştir, dedi.

Hudut şehri Erzurum’un aynı zamanda önemli bir ticaret ve eğitim merkezi olduğunu vurgulayan Ertaş, Evliya Çelebi’nin gümrük memuru olarak Erzurum’a geldiğini ve Erzurum’un Osmanlının en büyük üçüncü gümrüğü olduğunu ifade etti. Tarihi ipek ve ticaret yollarının kavşağında bulunan Erzurum’un bilge, mürebbi ve kahraman şehir olmasının yanı sıra çok kültürlü ve zengin bir dile sahip olmasının da bir ayrıcalık olduğunu söyleyen TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.