Erzurum Bilim Teknik Koleji öğrencilerini yazarlarla buluşturuyor

52 kitabın yazarı olan Kavaklı Erzurum konferansıyla birlikte 2666 konferansını gerçekleştirmiş oldu.

Bilim Teknik Kolejinin kültür ve sanat programları çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu program öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Çoğu öğrencinin ilk kez olarak bir yazarla canlı olarak karşılaşması ve yazarın öğrencilere yapmış olduğu konferanslar bir hayli beğeni topladı. Yazarla bire bir sohbet etme ve sorular sorma imkânı bulan öğrencilerin şaşkınlık ve mutlulukları görülmeye değerdi.

Ön okumalar yapılıp ardından yazarla buluşma öğrencilerin kitaba, okumaya ve düşünmeye ilgi ve alakalarını arttırdı. Öğrencilerin hazır bulunuşluklarının da devreye girmesiyle okumaları daha da anlamlı hale gelip bir de yazarın direkt olarak kendisiyle tanışılması öğrencide farkındalık oluşturdu.

Öğrenciler tarafından Kavaklı'nın; “Başarı İnanç İşidir” kitabı adeta başucu kitabı olacağa benziyor. Ve büyük bir beğeni topluyor.

Yazarın yine öğrencilere “Evde ve Okulda Başarılı Eğitimin Sırları” üzerine konferansı ve verimli çalışmanın nasıl gerçekleşebileceği gibi hususlarda ki bilgilendirmeleri öğrencilerden tam not aldı.

Yazarın sıcak ve sempatik sohbeti öğrencilerde olumlu bir benlik duygusu, okuma ve yazmaya ilgisi olan öğrencilerde müthiş bir motivasyon kaynağı oluşturdu. Değerli yazar bir de okul öğretmenlerine mesleki tecrübelerinden ve etkili verimli öğretmenlikle ilgili bilgilendirmelerden oluşan bir konferans verdi. Öğretmenlerden de güzel dönütler alan ve onları da yeni eğitim ve öğretim sürecine güzel bir şekilde motive eden yazar iki günlük konferans çalışmasından sonra İstanbul'a uğurlandı.

Bilim Teknik Koleji yetkilileri önümüzdeki süreçte de yine yeni yazarlarla öğrencilerin karşısına çıkacaklarını belirtti.