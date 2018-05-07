Erzurum birinci bölge deprem hattında

Son 1 ay içerisinde Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen orta büyüklükte ki depremlerin ardından Deprem Araştırma Merkezi Üniversite öğrencilerine, fakülteleri gezerek deprem esnasında neler yapılması gerektiği hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin sismik açıdan aktif olduğu için zaman zaman orta büyüklükte depremlerin meydana geleceğini vurgulayan Yüksek Jeofizik Müh. Şükran Perk, “Erzurum için her zaman tehlike var. Son 30 yılda yaklaşık 300’ün üzerinde orta büyüklükte deprem meydana geldi. Bu depremler meydana gelmeye devam edecektir. Çünkü Erzurum sismik açıdan aktif bir bölge olduğu için bu tehlike sürekli devam edecektir. Erzurum geçen yıl ikinci bölge deprem hattında yer alıyorken bu yıl birinci bölge deprem hattında yer almaya başladı. Deprem tehlike haritasından da görüldüğü üzere Ülkemizin her tarafında fay hattı bulunuyor. Erzincan bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu için daha büyük depremler oluyor o bölgede. Dün Ağrı’da gerçekleşen deprem 4.2 büyüklüğündeydi. Biz onu orta büyüklük de deprem olarak adlandırıyoruz o taraflarda da gerilme ve sıkışma olduğu için deprem hissedilme durumu meydana geliyor” diye konuştu.

Yüksek Jeofizik Müh. Şükran Perk, deprem olacak mı yerine depreme nasıl hazırlıklı olunması gerektiğinin bilinmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Deprem olduğu anda öncelikle dış kapıya yönelmemek gerekiyor merdivenlere, asansörlere, balkonlara çıkmamak gerekiyor. Bir binanın en zayıf yanı merdivenler ve balkonlardır. Vatandaşlarımızın deprem olacak mı korkusu yerine deprem esnasında neler yapılması gerektiğini öğrenmeleri gerek. Deprem olduğu anda kolonların yakından olmak önemli kolonlar en güvenilir yerlerden biri olarak belirlenmiştir. Koltukların yanlarına veya masa altlarına güvenilir bir şekilde çöküp başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde diz üstüne çökmeliyiz. Bütün vatandaşlarımızın evinde kolay ulaşabileceği bir yardım çantası bulundurması gerekli” dedi.

Deprem Araştırma Merkezinde ki uzmanlar yılsonuna kadar fakülteleri dolaşarak deprem hakkında bilgilendirme konferansları yapacaklar.