Erzurum Boksta Türkiye üçüncüsü

Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, yönetimdeki Mavi-beyazlı boksörler bronz kupayı Dadaşlar Diyarına getirdi. Boks kafilesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e desteklerinden dolayı pankart açarak teşekkür etti.

Antrenörler Mustafa Kalkan Muhsin Köylü ve Atilla Zengin yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

İstanbul’da yapılan Spor Toto Büyükler Boks Ligi son hafta maçlarında Erzurum Gençlik Spor kulübü, Malatya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 7-3 mağlup eden Dadaş boksörler Erzurum’a mutlu dönerken, ilk kez düzenlenen Büyükler Boks Ligi’nde üçüncü olarak bronz kupayı aldı. Uzun süre Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devleri şampiyonluk yarışında yalnız bırakmayan Erzurum Gençlik Spor, ligde üçüncü olma başarısı gösterdi.

SEKMEN’E TEŞEKKÜR PANKARTI

Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Zengin, “Ligde son haftada bir zafer daha imza atarak, bronz kupa kazandık. Erzurum’a Türkiye üçüncüsü olarak dönüyoruz. Emeği geçen sporculara yürekten teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı Erzurum Gençlik Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesengil, Gençlik Spor Kulübü başkanımız Güngör Şenses, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Ertuğrul Cebe’ye, Yakutiye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Korkut’a teşekkür ederiz” diye konuştular.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses de, müsabaka boyuncu sporcuları ve antrenörleri yalnız bırakmadı. Dadaş boksörlerin üçüncü olması ile büyük bir gurur yaşayan Şenses, sporcuları ve teknik heyeti kutladı.

Erzurum Gençlik Spor Boks Takımı’nda Malatya ile yaptığı üçüncülük Maçında kadroda 49 kiloda Yusuf Yılmaz, 56 kiloda Emrah Bezar, 60 kiloda İbrahim Hakkı Gezer 64 kiloda Mert Erümit , 69 kiloda Muhammed Ali Öztürk, 75 kiloda Erol Özkal 81 kiloda Cihander Enes Alkazak, 91 kiloda Adem Koç, +91 kiloda Muhammet Aydın yer aldı.

Erzurumlu boksörler bu başarısı ile alkış alırken, boks severlerin göğsünü kabarttı.