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21 Aralık 2016 17:14

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin turizm tırı Bursa’da

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin turizm tırı Bursa’da

21 Aralık 2016 17:14

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin turizm tırı, Bursa’da mola verdi.
Konya, Antalya ve İzmir sonrası Bursa’ya geçen turizm tırı Kent Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. On binlerce Dadaşın bulunduğu tarih ve kültür şehri Bursa’da gurbetteki Erzurumlularla buluşan turizm tırında halka ikram edilen Erzurum lezzetleriyle medeniyet kentinde dolu dolu bir Erzurum günü yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Bursalılarla yakından ilgilenerek vatandaşlara Erzurum’u anlattı. Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi ile kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımının yapıldığı Bursa’da sporseverler olimpiyat şehrine davet edildi. Bursa Erzurum Derneği Başkanı Ömer Ömeroğlu ve beraberindeki Dadaşlar etkinlikte adeta Sılayı Rahim duygusunu yaşadı. Bursa’daki Erzurum gününde Kent Meydanı’nı dolduran Bursalılara kıtlama çayın yanında kadayıf dolması tatlısı ikram edildi. Başkan Vekili Tavlaşoğlu, “Bursa’da tabiri yerindeyse bir Erzurum rüzgârı esti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendinin selamlarını Dadaşlara ve kent halkına iletiyoruz. Buradaki temel amaç şehrimizin ve turizm değerlerimizin tanıtımıdır. Bursa ile birlikte gittiğimiz her yerde Anadolu’nun zirve şehri Erzurum’u tanıtıyor, Başkanımızın değişim ve dönüşüm seferberliğiyle çehresi baştan aşağı değişen rüya şehrimizi yerli ve yabancı turistlere anlatıyoruz” dedi.



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