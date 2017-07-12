Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile hükümlü/tutukluların sosyalleşmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleri ve meslek edinmeleri kapsamında kurum kütüphanesinin yenilenmesi ile bayan hükümlü ve tutukluların kullanımı ve meslek kursları için yaptırılmış olan kuaför salonu düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa çetin, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ümit Şafak Koçak, Erzurum İnfaz Hakimi Sayın Zübeyde Ulaş Otur, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Öksüz ve kurum yetkilileri katıldı

Açılış töreninde Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, konuşmasında; hükümlü ve tutukluların topluma kazandırmada eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin çok önemli olduğunu,bu amaçla ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasında bu tür faaliyetlerin artarak devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, açılışı yapılan bayan kuaför salonu ile kütüphane ve kurumda düzenlenen kurslara vermiş oldukları desteklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili personele ile kurum personeline teşekkür etti.