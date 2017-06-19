Erzurum Eğitim Bir Sen’den anlamlı yardım

Yardım çekini teslim etmek üzere Erzurum İHH İl temsilcisi Bülent Güven’i ziyaret eden şube başkanları Erkan Ciyavul ve Mustafa Karataş İHH yetkilileri bilgi alışverişinde bulundu.

Burada şube başkanları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek şunları söyledi; “Eğitim Bir Sen Erzurum olarak rahmet, mağfiret, bereket ayı olan ramazanda yüksek maliyetli ve geniş katılımlı iftar programlarımızı israf ve şatafat göstergesi olması sebebiyle iptal ederek buraya ayrılacak kaynağın öncelikle ilimiz Erzurum’da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ramazan ayı başında kararlaştırılmıştı. Yardım organizasyonunu ülkemizde ve ilimizde en iyi yapanların arasında yer alan İHH Derneğine teslim ediyoruz. Yaptığımız bağışın en kısa sürede amacına ulaşacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Geçen yılda yine İHH ya Suriye’de bulunan yetim bin çocuğa “Bebek Paketi Dağıtımı” ve beş bin kişiye “Süt Dağıtımı” projeleri için 26 bin TL bağışta bulunmuştuk. Özellikle yetim projelerine olan desteğimizi devam ettireceğiz.Yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Hz. Muhammed (SAV), ‘Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır’ buyurmuştur. Başka bir hadisinde ise yetimi himaye eden kimse ile cennette komşu olacağını müjdelemiştir. Yetimlere sahip çıkmak insani bir mesele olduğu gibi, aynı zamanda imanî ve İslami bir konudur. “Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganıyla yola çıkan İHH, Orta Doğu’dan Uzak Doğu’ya, Kafkaslar’dan Latin Amerika’ya, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar 56 ülkede 70 bini aşkın yetimi himaye ettiğini, 800 bini aşkın çocuğa ise dönemsel destek vermektedir. Bu durumun umutları yeşertiyor. Açılan 25 yetim eğitim merkezinde yavrularımızın üniversite eğitimlerini tamamlayıncaya kadar desteklendiğini biliyor, bunu takdirle izliyoruz. Suriye’nin, Filistin’in, Arakan ve Doğu Türkistan’ın, Keşmir’in, Patani’nin ve Afganistan’ın çocukları artık Türkiye’de bir aileleri olduğu bilinci ile hayata daha canlı ve ümitvar tutunuyorlar.

Sendika olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek sosyal projeleri önemsiyor ve bu projelerin içerisinde aktif olarak yer almaya gayret ediyoruz. Üyelerimiz adına gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesinde başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçenlere herkese şükranlarımızı sunarız.”