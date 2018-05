Erzurum ehramı modanın başkentinde görücüye çıktı

Kanuni Sultan Süleyman Koruluğundaki Liva Köşk Bahçesi’nde yapılan defilede profesyonel mankenler, Türk motifiyle süslenerek tasarlanan ehram dokuma kıyafetleri ile katılımcılara iddialı bir sunum gerçekleştirdiler.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) tarafından organize edilen ve aralarında Ünlü Modacı Yıldırım Mayruk’un mankenlerinden Best Model Of Turkey 2009 birincisi ve Best World üçüncüsü Tuğçe Sarıkaya’nın da bulunduğu Müge İskender, Asya Öztürk, Yağmur Ayaz, Marina Federenko, Kaan Akıncı, Jenya Krivenko, Asil Çağıl, Zeliha Çal ve Ola gibi mankenler ehramdan üretilen giysilerle podyumda boy gösterirken, katılımcıların büyük beğeni ve tekdirini topladılar.

Daha önce Erzurum Yakutiye Medresesi’nde ve MNG Alış Veriş ve Yaşam Merkezi’nde defile düzenleyen ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu, İstanbul’da gerçekleştirdiği defileyle de ehramı ulusal ve uluslararası platforma taşıdı.

Mankenlerin sunumunun katılımcılardan tam not aldığını aktaran Hülya Saltuklu, “Gerek giysileri sergileyen mankenler ve gerekse katılımcılar ehramdan üretilmiş giysilere hayran kaldılar. On binlerce takipçilerinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından paylaşarak moda dünyasına tanıttılar. Bizim için de çok güzel bir tanıtım oldu. Bundan sonraki süreçte benzer bir defilenin yurt dışında da yapılması konusunda görüşlerini dile getirdiler.” dedi.

Profesyonel mankenlik ajansı sahibi başarılı kareograf Asil Çağıl’ın 9 bayan bir erkek mankenle ürünlerini sergilediğini kaydeden Saltuklu, defilede sergilenen eserlerin ERAKDAY atölyesinde üç yıllık sürede tasarlandığını, 30 çeşit bayan ve erkek kıyafetinden oluştuğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı’nın Kültür Sanat Elele Projesi’nin yanında dernek bütçesinden defilenin gerçekleştiğini de dile getiren Hülya Saltuklu, “Kişisel ilişkilerim, dostluklarım ve de en büyük desteği gördüğüm ailemin katkılarıyla bu defileyi gerçekleştirdik. Bu çalışmalar beni ve ailemi maddi-manevi çok yıpratsa da, atölyemizde ürettiğimiz ürünlerin görücüye çıkarması bizi ziyadesiyle mutlu ettiği gibi, oldukça gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Saltuklu, mankenlik ajansıyla irtibatı sağlayan Kız Teknik Genel Müdiresi emekli eğitimci Emine Kıraç’a, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Gülçin Yılmaz’a ve İstanbul’da Erzurum’un sesi olan kültür elçisi Ozan Baki Çetin’e teşekkür etti.

ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu, emekli bir öğretmen olarak Erzurum’u ve ehramı İstanbul modasına kadar taşıyarak tanıttığına dikkat çekerek, bu tanıtımların artırılması, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanıtımların gerçekleşmesi için, siyasilere, bürokratlara ve işadamlarına büyük görevler düştüğünü de sözlerine ekledi.