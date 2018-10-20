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Erzurum Emniyetinden hırsızlara geçit yok

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hırsızlık yapan toplamda 3 kişi tutuklandı.


Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında Keresteciler sitesinde bulunan depodan hırsızlık konusu ile ilgili olarak Demir çelik pano, iki adet demir kapı ve korkulukları, 40-50 adet demir su borusu, alüminyum plakalar ve 1 ton civarı inşaat demiri çalındığı tespit edildi. Konuyla ilgili çalışmalarda şahısların 2 kişi olduğu bahse konu çalıntıları Hurdacılar sitesinde D.Ç ve E.Ç isimli şahıslara sattıkları anlaşıldı. Şüpheli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Son 15 gün içerisinde 6 adet cami ve eklentisinden gerçekleşen musluk ve batarya hırsızlıkları ile ilgili ise Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda şüphelileri A.S.Ç ve E.B isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çocuk A.S.Ç 6 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapılırken E.B isimli şahsın yakalama çalışmaları ise halen devam ediyor.

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