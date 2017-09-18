Erzurum Emniyeti’ne külliye gibi kampüs

40 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet verecek olan bina ve eklentileri, daha şimdiden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni andırmaya başladı. Modern hizmet binası, 2020 yılında tüm müştemilatıyla birlikte tamamlanmış ve Erzurum’un hizmetine girmiş olacak.

Erzurum Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) koordinesinde yapımı devam eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kampüsü inşaatı yükselmeye başladı. Projenin gövdesini oluşturan ana binanın yapımı büyük ölçüde şekillenirken, proje daha şimdiden akıllara Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni getirmeye başladı. Selçuklu mimarisinden örnekler taşıyan hizmet binası, tam 14 bloktan oluşuyor. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un çok yakından ilgilendiği devasa yatırım, daha şimdiden büyük heyecan uyandırırken, projenin maliyetinin 60 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

KAMPÜS, 55 BİN METREKARE ALANDA KURULUYOR

Türbe Yolu üzerinde inşa edilen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kampüsü, şehrin yeni gözdelerinden birisi olacak. Emniyet Müdürlüğü’nün tüm hizmet birimlerinin bir arada bulunacağı kampüs, 14 blok halinde inşa edilecek. Temeli geçtiğimiz yıl atılan ve inşaatı büyük bir hızla devam eden yatırım, sadece 40 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Kampüsün toplam kullanım alanının 55 bin metrekareyi bulduğu Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında ana gövde ile bloklar arasında ise, geçiş bağlantıları yer alacak. Projenin tamamlanma süresi bin 800 gün olarak belirlenirken, işin teslim tarihinin ise, 2020 yılının sonunu bulacağı öğrenildi.

Projede her türlü ayrıntı düşünülürken, hizmet binasında modern mimarinin yanı sıra geleneksel Selçuklu mimarisinden örneklere de yer veriliyor. Son derece şık tasarımıyla dikkat çeken yatırım, kamu kurumlarında giderek yaygın hale gelmeye başlayan akıllı bina teknolojilerine de sahip olacak.

ŞEHRİN DOĞUSU İŞTE BU YATIRIMLA GELİŞECEK

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kampüsü, şehrin nitelikli yatırımları arasına girmekle kalmayacak, inşa edildiği bölgeye de canlılık kazandıracak. Söz konusu yatırım sayesinde bütün ilginin Karayolları bölgesine yönelmeye başlayacağı Erzurum’da, yapılaşma tercihleri de değişmeye başlayacak. Abdurrahmangazi Türbesi’ne giden yol üzerinde yapılan TOKİ konutlarıyla birlikte bir bütünlük taşıyacak olan yatırım sayesinde, bölgedeki tarihi eserler ve tabyalar da ön plana çıkacak. Böylece şehrin gelişim planları sadece batı istikametine değil de, doğu istikametine doğru da kaydırılmış olunacak. Çünkü Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet kampüsü, bölgeye hem fiziki açıdan, hem de sosyo-ekonomik açıdan yepyeni bir çehre kazandıracak. Yatırımla birlikte bölgenin ihtiyaç duyacağı fiziki yerleşim ve yaşam alanlarının sayısı da artışa geçecek. Bu yatırım aynı zamanda şehrin doğusunu geliştirmeye yönelik olarak atılan adımlara ivme de kazandırmış olacak.