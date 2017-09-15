Erzurum eskrimde başarıya doymuyor

Burak Cam Ugan ile Bumin Kağan Özdemir’in üstün performansı kendilerine milli takım yolunu açtı.

Erzurum eskrimde başarıya doymak nedir bilmiyor. Aynı zamanda il temsilcisi olan antrenör Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu yönetimindeki süper bir çıkış yapan Erzurum eskrimi Burak Can Ugan ve Bumin Kağan Özdemir ile elde ettiği iki madalyanın ardından yıl içinde 11. madalyasına ulaştı.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Ankara’da yapılan Açık Turnuva’da Erzurum iki madalya kazandı.

98 sporunun katıldığı turnuvada mücadele eden sporculardan Burak Can Ugan yıldızlar kategorisinde aldığı gümüş madalya ile klasmanda ikinci sıraya yükselirken, gençlerde de Bumin Kağan Özdemir, ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takan isim oldu. Erzurum bu sonuçların ardından yıl içinde 11. madalyaya ulaştı.

Antrenörler Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu’nun talebeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

Aynı zamanda Eskrim İl Temsilcisi olan antrenör Mehmet Ali Dayanç, “İki sporcumuz Ankara’da açık turnuvada ikinci oldu. Kendilerine milli takım yolu açıldı. Şimdi Bumin Kağan Özdemir ve Burak Can Ugan’ın Milli takım kampına katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, eskrim branşında Erzurum olarak 11 madalya kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, antrenörler Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu ile sporcularını tebrik etti.

Taşkesenligil, başarılı eskrimcilere hediye vererek, kendilerini başarıdan dolayı kutladı.