Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 13:50

Erzurum eskrimde başarıya doymuyor

Erzurumlu eskrimciler elde ettikleri başarılarla alkış alıyor.

Erzurum eskrimde başarıya doymuyor

15 Eylül 2017 13:50

Burak Cam Ugan ile Bumin Kağan Özdemir’in üstün performansı kendilerine milli takım yolunu açtı.


Erzurum eskrimde başarıya doymak nedir bilmiyor. Aynı zamanda il temsilcisi olan antrenör Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu yönetimindeki süper bir çıkış yapan Erzurum eskrimi Burak Can Ugan ve Bumin Kağan Özdemir ile elde ettiği iki madalyanın ardından yıl içinde 11. madalyasına ulaştı.


Türkiye Eskrim Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Ankara’da yapılan Açık Turnuva’da Erzurum iki madalya kazandı.


98 sporunun katıldığı turnuvada mücadele eden sporculardan Burak Can Ugan yıldızlar kategorisinde aldığı gümüş madalya ile klasmanda ikinci sıraya yükselirken, gençlerde de Bumin Kağan Özdemir, ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takan isim oldu. Erzurum bu sonuçların ardından yıl içinde 11. madalyaya ulaştı.


Antrenörler Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu’nun talebeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.


Aynı zamanda Eskrim İl Temsilcisi olan antrenör Mehmet Ali Dayanç, “İki sporcumuz Ankara’da açık turnuvada ikinci oldu. Kendilerine milli takım yolu açıldı. Şimdi Bumin Kağan Özdemir ve Burak Can Ugan’ın Milli takım kampına katılmalarını bekliyoruz” dedi.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, eskrim branşında Erzurum olarak 11 madalya kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, antrenörler Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu ile sporcularını tebrik etti.


Taşkesenligil, başarılı eskrimcilere hediye vererek, kendilerini başarıdan dolayı kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç