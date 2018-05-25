Erzurum Faydalı Model’de ilk sırada

Erzurum’dan bu yılın nisan ayında 1, dört aylık toplamda ise 8 faydalı model başvurusu gerçekleşti.

Erzurum patentte olduğu gibi faydalı model üretiminde de bölgedeki lider il konumunu devam ettirirken, Türkiye illeri sıralamasında da 17’inci sırayı aldı.

DOSİAD ANALİZLERİ

DOSİAD Araştırma Merkezi’nin TÜRKPATENT verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizlere göre nisan ayında Erzurum’da 1, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 5 faydalı model başvurusu yapıldı. ilk dört ayda ise Erzurum’dan 8, KUDAKA Bölgesinden 8, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 9, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 19 faydalı model başvurusu gerçekleşti.

ERZURUM’UN PAYI

Bu yılın ilk dört ayı bağlamında Erzurum’un faydalı model başvuru sayısı payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 100, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 88.8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 42.10’luk pay edindi. Erzurum’un ülke toplamındaki payı ise yüzde 0.83 olarak hesaplandı.

BÖLGE İLLERİ SIRALAMASI

TÜRKPATENT 2018 Nisan dönemi verilerine göre, Bu yılın dört aylık ölçeğinde Doğu Anadolu Bölgesinin yalnızca 5 ilinde faydalı model üretimi gerçekleşirken, 9 ilden faydalı model başvurusunun yapılmadığı kaydedildi. Dönemde Erzurum’dan 8, Elazığ’dan 5, Malatya’dan 4, Bingöl ve Kars’tan ise 1 faydalı model başvurusu yapıldı.

ERZURUM İLK 20’DE

Erzurum Faydalı Model başvuru sayısıyla Türkiye illeri sıralamasında 17, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise ilk sırada yer aldı. Türkiye’de faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu 20 il; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Denizli, Adana, Antalya, Sakarya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Aydın, Çanakkale, Kütahya, Tekirdağ olarak belirlendi.