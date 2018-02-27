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27 Şubat 2018 15:00

Erzurum Gençlik Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Erzurum Gençlik Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

27 Şubat 2018 15:00


Palandöken Kayak Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini insan figürleriyle stilize eden meclis üyeleri, el ele kol kala RTE harflerini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle sosyal medya vasıtasıyla video klip hazırlayan Erzurum Gençlik Meclisi Üyeleri, “İyi ki doğdun uzun adam” şeklinde Palandöken’de anlamlı bir çalışmaya imza attı. Erzurum Gençlik Meclisi Başkanı Ali Aydemir, “Erzurum Gençlik Meclisi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla bir video klip hazırladık. 2 bin metre yükseklikte Palandöken Kayak Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın isminin baş harflerini yazarak Dadaşların Başkomutanımıza olan sevgisi göstermek istedik. Dünya Liderimiz, Ümmeti Muhammed’in duasına mazhar olan Başkomutanımıza Yüce Allah uzun ömürler versin. Mevlam, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.




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