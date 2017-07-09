Erzurum Havalimanı 611 bin yolcu ağırladı

Erzurum Havalimanında bu yılın 6 ayında 4 bin 548 sefer gerçekleştirilirken, ağırlanan yolcu sayısı 616 bine ulaştı. Dönem içinde önceki yıla göre havalimanından gerçekleştirilen dış hat uçak sefer sayısı yüzde 16, ağırlanan yabancı yolcu sayısı da yüzde 26 oranında artış gösterdi.

ERZURUM HAVALİMANI TOPLAM UÇAK SEFER SAYILARI

DHMİ Toplam uçak seferleri verileri bazında, Erzurum havalimanından iniş ve kalkış olarak 4 bin 449 iç hat, 99 dış hat, toplam 4 bin 548 sefer gerçekleştirildi. 2016 yılının aynı dönemine göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 5, dış hat uçak sefer sayısı yüzde 16, toplam uçak sefer sayısı ise yüzde 5 oranında artış kaydetti. 2016’da 4 bin 241 iç, 85 de dış hat uçak seferi kaydedilmişti.

ERZURUM HAVALİMANI YOLCU

Erzurum Havalimanı ocak-haziran ayları toplamında 611 bin 858 iç hat, 4 bin 708 de dış hat yolcusunu ağırladı. Önceki yıla göre yolcu sayısı iç hatta yüzde 6, dış hatta yüzde 26, toplamda ise yüzde 6 oranında arttı. 2016 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından 575 bin 831 iç, 3 bin 747 dış hat yolcusu yararlanmıştı.

ERZURUM HAVALİMANI TİCARİ UÇAK

Erzurum Havalimanından 3 bin 837 iç, 44 dış hat toplam 3 bin 684 ticari uçak seferi yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre dış hat ticari uçak seferi sayısı yüzde 5, iç hat ticari uçak seferi sayısı ise yüzde 5 oranında arttı. 2016 yılında havalimanından 3 bin 642 iç, 42 dış hat ticari uçak seferi yapılmıştı.

HAZİRAN AYINDA 17 MİLYON 152 BİN YOLCU HAVALİMANLARINDAN HİZMET ALDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Haziran ayında, havalimanlarının uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 1,2 azalışla 78.415, dış hatlarda ise yüzde 14 artışla 57 bin 580 oldu.

Haziran sonu itibariyle üst geçiş (overflight) trafiğinde yüzde 10,1’lik artış meydana geldi. Üst geçiş dâhil toplam uçak trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 5,8 artışla 172.310 uçağa hizmet sunuldu.

DIŞ HAT YOLCU HAZİRANDA YÜZDE 30 ARTTI

Haziran ayında, iç hat yolcu sayısı yüzde 7,3 artışla 8.979.609, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 30,4 artışla 8.150.028 oldu. Böylece Haziran’da direkt transit yolcular da dâhil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış ile 17.152.147’ye yükseldi.

Turizme yönelik havalimanlarımızın 2017 yılı Ramazan Bayramı Trafiği 2016 yılı Ramazan Bayramı tatili süresine göre karşılaştırıldığında;

Antalya Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; dış hat uçak trafiği yüzde 75 artış ile 14.584 oldu. Yüzde 106 yolcu artışının gerçekleştiği dış hatlarda ise 2.649.696 yolcuya hizmet verildi.

Muğla Dalaman Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; dış hat yolcu trafiği yüzde 34 arttı ve 385.169 yolcuya hizmet sunuldu.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 21 artış yaşandı ve 305.918 yolcu trafiği gerçekleşti.

Alanya Gazipaşa Havalimanında, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 28 artış ile 45.829, dış hatlarda ise yüzde 24 artış ile 52.588 yolcuya hizmet verildi.

İSTANBUL’DA YOLCU SAYISI 7,5 MİLYONU GEÇTİ

Haziran ayında, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında da uçak ve yolcu sayısında artış kaydedildi. Atatürk Havalimanı’nda toplamda 38.975 uçak ve 5.132.348 yolcuya hizmet sunulurken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 18.825 uçak ve 2.579.572 yolcuya hizmet sunuldu. İstanbul’da bulunan Havalimanlarında Haziran ayında iç ve dış hatlarda toplam 7.711.920 yolcu trafiği gerçekleşti.

YÜK TRAFİĞİ TOPLAMDA YÜZDE 20 ARTTI

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Haziran ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 11,7 artışla 77.516 ton, dış hatlarda yüzde 23,6 artışla 225.807 ton, toplamda ise yüzde 20,3 artışla 303.323 tona ulaştı.

2017 YILININ İLK YARISINDA 84 MİLYON YOLCU, 870 BİN UÇAK TRAFİĞİ

2017 Yılı Haziran Sonu (6 Aylık) gerçekleşmelerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) yüzde 0,8 artışla 870.853, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) yüzde 4,1 artış ile 84.197.576, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 6,9 artışla 1.496.564 tona ulaştı.