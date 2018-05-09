Erzurum Havalimanı’nda Nisan ayında 123 bin 961 yolcuya hizmet verildi

091, dış hat yolcu trafiği yüzde 256 artışla 2.870, toplamda ise yüzde 21 artışla 123.961 oldu.

2018 Yılı Nisan ayında Erzurum Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 850 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 33 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 10 artışla 883’e ulaştı.

2018 Yılı Nisan ayında Erzurum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 13 artışla 760 ton olarak gerçekleşti.

4 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Nisan Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzurum Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 524.162 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 3.604’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 20 artışla 3.693 tona ulaştı.