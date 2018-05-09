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09 Mayıs 2018 12:59

Erzurum Havalimanı’nda Nisan ayında 123 bin 961 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Nisan ayında Erzurum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 121.

Erzurum Havalimanı’nda Nisan ayında 123 bin 961 yolcuya hizmet verildi

09 Mayıs 2018 12:59

091, dış hat yolcu trafiği yüzde 256 artışla 2.870, toplamda ise yüzde 21 artışla 123.961 oldu.


2018 Yılı Nisan ayında Erzurum Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 850 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 33 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 10 artışla 883’e ulaştı.


2018 Yılı Nisan ayında Erzurum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 13 artışla 760 ton olarak gerçekleşti.


4 Aylık Gerçekleşmeler


2018 Yılı Nisan Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzurum Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 524.162 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 3.604’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 20 artışla 3.693 tona ulaştı.




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