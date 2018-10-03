Erzurum Hayvan Borsasının temeli atıldı

Hayvan Teşhir ve Müzayede Borsasının temel atma törenine katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, canlı hayvan satış fiyatının Doğu Anadolu'da belirlendiği tek yerin Erzurum olacağını söyledi.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Erzurum'da Hayvan Teşhir ve Müzayede Borsasının temeli törenle atıldı.

Aziziye İlçesinde 800 metrekare üzerine yapılacak olan projede; hayvan dolaşım platformu, 220 kişilik tribün, veteriner odası, borsa salonu, idari kısım, hayvan satışı için elektronik ekran olmak üzere çeşitli üniteler ve birimler yer alıyor.

Temel atma töreni öncesinde bir konuşma yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yapılacak olan canlı hayvan borsası ile Erzurum'da büyük bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Projenin hayata geçmesinde kurumların el birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Vali Azizoğlu, “Bütün kurumlar el birliği ettiği sürece altından kalkamayacağımız hiçbir problem yoktur. Erzurum Doğu Anadolu'nun en büyük hayvancılık potansiyeline sahip bir şehir olmasına rağmen geçen yılla kadar ruhsatlı hayvan satış pazarı yoktu. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi, DAP İdaresi, İl Tarım Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği ile beraber Erzurum'un ilk resmi ruhsatlı hayvan pazarını burada açtık. Bu hayvan pazarının bugüne kadar Erzurum'da olmaması şehir için büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği gidermek Erzurum hayvancılığına yapılacak en büyük katkıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayvan pazarını yaptıktan sonra artık buraya bir de hayvan borsası oluşturma ihtiyacı olduğunu fark ettik. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız bu proje ile bölgenin hayvan fiyatlarını artık Erzurum belirlesin istedik. DAP İdaresi diğer konularda olduğu gibi bu konuda da destek verdi. Tarım müdürlüğümüzün uzmanları, mühendisleri de gece gündüz çalıştılar, Belediyemiz, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimiz ile birlikte projeyi yaptılar. 70 gün sonra Erzurum'da hayvan Borsası kurulmuş olacak. Artık Erzurum, canlı hayvan satış fiyatının Doğu Anadolu'da belirlendiği tek yer olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu, katılımcılar birlikte butona basarak tesisin temelini attı.

Programa; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Tarım İl Müdürü Osman Akar, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Emrullah Akpunar ve vatandaşlar katıldı.