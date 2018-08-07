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07 Ağustos 2018 08:51

Erzurum hayvan pazarında hareketlilik artıyor

Türkiye’de hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli bir yere sahip olan Erzurum’da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Erzurum hayvan pazarında hareketlilik artıyor

07 Ağustos 2018 08:51


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala özellikle çevre köylerden getirilen hayvanlardan dolayı Erzurum hayvan pazarında, sabahın erken saatlerinde itibaren yoğunluk başlıyor. Hareketliliğin bayram yaklaştıkça arttığı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.


Büyükbaş kurbanlıkların 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 900 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor.


Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla aynı fiyatta olduğunu fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının fazla olduğunu ifade ederek hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar.




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