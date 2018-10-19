Erzurum için AK müşterek

Erzurum'un 2019-2023 sürecindeki beklenti ve taleplerini kaydeden AK Parti Erzurum milletvekilleri, Bakan Fatih Dönmez ve Bakan Bekir Pakdemir'li ile yatırımları değerlendirdiler.

TARIM'DA ERZURUM GÜNDEMİ

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, yeni yasama döneminde Erzurum önceliklerini Bakanlıklar düzeyinde ele alma çalışmalarını sürdürdüler. Erzurum sosyal ve ekonomik beklentileri noktasında kaydedilen çalışmanın ilk etabında Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret eden milletvekili heyeti Bakan Bekir Pakdemirli ile sulama yatırımlarını konuştu.

ERZURUM BARAJLARI VE SULAMA PROJELERİ

Erzurum'a ilişkin tarım ve hayvancılık sahasındaki gelişmelerin istişare edildiği ziyarette Söylemez, Alvar Barajları odağında sulama yatırımları, Sakalıkesik Ovası sulama projesi geniş kapsamlı olarak değerlendirildi. Erzurum ile ilgili tarımsal yatırımların bölge ve il ekonomisine sağlayacağı katma değer üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ENERJİDE ERZURUM GÜNDEMİ

AK Parti Erzurum Milletvekillerinin Erzurum ekonomisine değgin beklenti ve talep çalışmalarının ikinci durağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oldu. Bakan Fatih Dönmez tarafından ağırlanan Erzurum Milletvekili heyeti Erzurum odağında tespit ve beklentilerini paylaştı, 2019-2023 sürecine ilişkin yatırım istişaresi gerçekleştirdi.