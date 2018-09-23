‘Erzurum iffetli şehir'

Erzurum esnaf, eşraf ve vatandaş muhabbetimizde bu tanımın Erzurum‘a da çok yakıştığını bir kez daha müşahede ettik. Hayatı, gayret, dua ve şükür üzere şekillendiren dadaşlarla iftihar ediyoruz.' dedi.

‘MEVZU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR'

Erzurum'da ‘mevzu vatansa gerisi teferruattır' imanının hane hane, dükkan dükkan hakim olduğu, ülke üzerinde dış odaklarca kurgulanan döviz oyunu karşısında dadaşların tek yürek ve ortak bir kararlılıkla dik durduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar, şer çevrelerinin sahnelemeye çalıştığı ekonomi oyununu bozmakta kararlı. Erzurumlu ekonomi cephesinde de tarih yazıyor.' İfadesini kullandı.

ERZURUMLUNUN AHDE VEFASI

‘Her vesileyle dikte ettiğimiz üzere, Erzurum milli ve manevi hassasiyetler şehri, dadaşlar bu dikkat ve kararlılığın öncüleridir.' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye'deki Daphan'dan Hasankale'de Pasinler ovasına tarla tarla çayır çayır çiftçimiz, Oltu Aslanpaşa'dan Çat meydanına dükkan dükkan esnafımız, Hınıs'tan Tortum'a ilçe ilçe eşrafımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘yerli ve Milli ‘çağrısında yüreklerini buluşturuyor. Bu hal Erzurum'un milli ve manevi ahde vefasıdır' dedi.

AYDEMİR ÇİFTÇİ, ESNAF VE EŞRAFLA GÜNDEMİN NABZINI TUTTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum çalışmaları ekseninde Aziziye merkez, Alaca, Tebrizcik ve Ağaveren köylerini ziyaret etti, Kandilli Gençlik kampında genç dadaşlarla meşverette bulundu. Kent merkezindeki programı çerçevesinde Tahtacılar, Gülahmet esnafıyla istişare eden Aydemir, ETB eski Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu'yla ekonomi gündemini değerlendirdi.

ALACA VE TARİH BİLİNCİ

Aziziye ilçesi Alaca'da dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, köydeki müzeyi ziyaret ederek, dadaşların tarih şuuruna atıfta bulundu. Aydemir, ‘ Aziziye ilçemiz Alaca köyü, tarihte eşine az rastlanır katliamlara sahne olmuştur. Ermenici, hınçak, taşnak çeteleri ana karnındaki çocukları süngüyle delik deşik edecek kadar canavarlaşmıştır. Bu hali belgeleyen müzeyi ziyaret milli vazifedir.' kaydını düştü.

Aydemir daha sonra Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve AK Parti ilçe yöneticileri ve üyeleriyle Alaca'da cenaze törenine katıldı. Köy muhtarı Veysel Özkaya'nın ahirete irtihal eden annesine Cenabı Hakk'tan gani gani rahmet, aile efradına sabır dileklerini ileterek, ailenin acısını paylaştı.

AYDEMİR AĞAVER'İN KONUĞUYDU

Aziziye İlçesi programı kapsamında eski adıyla Ağaver yeni adıyla Demirgeçit köyüne konuk olan Aydemir, köy sakinlerinin görüş ve öngörülerini aldı. Tarımsal çalışmalar düzeyindeki gelişmeler konusunda beklentiler üzerinden görüş alışverişinde bilindi, belediyecilik düzeyinde köylerde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

NOKSANSIZLIĞA MİNNETTARLIK

Aydemir, ‘Aziziye ilçemiz Ağaver köyümüzün içi baştan başa kilit taş döşenmiş. Hakşinas hemşehrilerimiz fiziki yapının noksansızlığına minnettar olduklarını, AK Belediyecilik yaklaşımıyla sosyal desteklerin de kendilerini huzurlu kıldığını belirterek, Büyükşehir Beleiye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan beye teşekkürlerini iletmemizi istediler. Bu kadirşinaslığı bir şükranı nimet duruşu olarak niteliyoruz. Ağaverli dadaşlara müteşekkiriz.' dedi.

TEBRİZCİK ZİYARETİ

Aziziye çalışma programı düzeyinde Tebrizcik köyünde ağırlanan Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye İlçemize bağlı Tebrizcik köy ziyaretimizde AK Parti ve kadrolarına teşekkür eden hemşehrilerimiz, “Tarım ve hayvancılık Erzurum'u tanımlayan temel unsurdur. Bu sahaya verilecek önem ülke kalkınmasına bire bir yansır.” değerlendirmesinde bulundular. Yürekten paylaşıyoruz.' yorumunu yaptı.

AYDEMİR GENÇLERE SESLENDİ

Aziziye ilçesindeki çalışmaları sonrasında Aşkale Kandilli'de AK Gençlik kampını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, genç dadaşlara seslenerek ‘Rabia' imanı odağında sohbette bulundu. AK Davayı ve kırmızı çizgilerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘AK Gençlik teşkilatımızla uzun soluklu sohbet programı yaptık. AK Parti‘nin ilkeleri üzerinde durup, davamızın, dünyadaki niza halini bertaraf edip nizam ve intizamı temin olduğunun altını çizdik. İştiyak da iştirak de muhteşemdi. ‘ dedi.

TAHTACILAR VE ABDURRAHMANAĞA BULUŞMASI

Aziziye ve Aşkale çalışmaları akabinde kent merkezinde Tahtacılar, Abdurrahmanağa, Ayazpaşa esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ‘En doğru kayıtlardan birisi de “Gezen bilir” gerçeğidir. Tahtacılar muhit esnafı tuttuğu ayna ile yolumuza ışık oldular. “Ürün fiyatlarını fırsatçı tarzla kabartanları ilgililere bildirmemek büyük vebaldir” diyenlerle kucaklaşmak büyük lütuf. Dadaşlığa yaraşan da bu duruştur. Haramı haram, helali helal bilmek. Böylesi bir mübarek şehrin evladı olmaktan müftehiriz.' açıklamasını yaptı.

DADAŞLAR KANAAT EHLİ

Abdurrahman Ağa ziyaretinde, semt camisinde dadaşlarla bir araya gelerek, onların gündeme değgin görüşlerini alan Milletvekili Aydemir, ‘Kanaat ehli olmak yüce milletimizin mayasında var. Abdurrahmanağa semtinde vatandaşla yaptığımız sohbetin merkezine, AK Parti mazlumların kalasıdır; Onların duası ve devlet-millet kenetlenmesiyle iktisadi oyunları da bertaraf ediyoruz” tespiti oturdu. Bu bir hak teslimi, bu bir değerler kaydıdır.' dedi.

EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Kent merkezindeki çalışmaları ekseninde ülkede yaşanan son ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ETB eski Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu ile bir araya gelen Milletvekili Aydemir, il ticaret sektörünün kanaatlerini ele aldı. İlde yürütülen tarımsal çalışmalar ve ülke genelinde gerçekleştirilen tarımsal yatırımlar ve izlenen politika hakkında istişarelerde bulunan Aydemir, ‘Görülen o dur ki, yüce milletimizin ekonomideki yerli ve milli duruş kararlılığıyla yarın bugünden daha iyi olacak inşallah' temennisinde bulundu.