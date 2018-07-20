Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında ve Kurul üyelerinin katılımlarıyla Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Seyfettin Azizoğlu’nun açılış konuşmasından sonra gündem maddeleri doğrultusunda bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Coşkun, 2018 yılı toplam yapılan faaliyetlere yönelik bilgi verdi.

Coşkun, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu İŞKUR faaliyetlerini şöyle aktardı;

“2018 yılı toplam 40 Toplum Yararına Programı(TYP) açılmış ve 2 bin 857 kişi faydalanmıştır. 2018 yılında toplam 331 iş yeri ile İşbaşı Eğitim Program (İEP) sözleşmesi imzalanmış olup bu eğitimlerden bin 278 kişi faydalanmış ve 238 katılımcı istihdam edilmiştir.

2018 yılında toplam işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak için 4.169 kişi Kuruma başvurmuş, bunlardan 2 bin 590 kişi reddedilmiş olup, hak eden bin 579 kişiye 11 milyon 330 bin 230 TL ödeme yapılmıştır.

2018 yılında toplam 18 bin 122 kişiye iş danışmanlığı, 484 kişiye meslek danışmanlığı, bin 813 işyeri ziyareti ve 136 okulda mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

2018 yılında toplam 20 bin 899 normal, 622 engelli ve 134 eski hükümlü olmak üzere toplam 21 bin 655 kişi Kuruma başvuruda bulunmuştur. Mevcut durumda kayıtlı iş gücü sayısı 42 bin 863, kayıtlı işsiz sayısı 23 bin 409 kişidir. 2018 yılında toplam 28 kişi kamu kurumlarında; 4 bin 267 normal, 46 engelli olmak üzere toplam 4 bin 313 kişi ise özel sektörde işe yerleştirilmiştir.”