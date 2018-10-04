Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşure dağıttı

Kent Meydanında başlanan aşure ikramına İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müdürü Almaz, burada yaptığı açıklamada aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyledi. Almaz, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, bin yıldır bu topraklardaki birliğe katkı sağlayan, insanlığın farklı tecrübelerini, geleneklerini, değer ve anlayışlarını barındıran ve nesilden nesile taşıyan milletimizin bu kültür zenginliğini yaşatmak adına böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.