Erzurum ile Ukrayna arasında ekonomi köprüleri kurulacak

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Erzurum Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak Erzurum'a geliyor.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha güçlü bir zemine taşınması hususunda çalışmalar gerçekleştiren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Erzurum Ticaret Borsası'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu ''Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkânları'' Toplantısı 18 Eylül tarihinde Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Ukrayna arasında jeopolitikten ekonomik ilişkilere kadar birçok sahada güçlü işbirliği imkânları olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, ''Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı Erzurum'da konuk etmekten büyük onur duyacağız. Şehrimizde bir dizi temaslarda bulunacak olan Büyükelçi, aynı zamanda işadamlarımız ile bir araya gelecek ve Ukrayna'da bulunan mevcut yatırım imkânlarını bizlerle paylaşacaktır. Erzurum ile Ukrayna arasında oluşturacağımız ilişkiler bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır'' dedi.

Türkiye ile Ukrayna'nın tarihi, coğrafi ve kültürel yakınlıkları olduğunu belirten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, ''Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesi istikametinde yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini alıyor olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Avrasya coğrafyasında önemli bir aktör olan Ukrayna ile ülkemiz arasındaki mevcut ilişkilerin daha da ileri seviyeye ulaşması hususunda üstlenmiş olduğumuz misyonu yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Hedefe ulaşmak için iki ülke arasında daha çok yatırım, daha fazla ticaret yapılmalı ve üçüncü ülkelerde iş birlikleri oluşturmalıyız'' dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Erzurum ziyareti kapsamında; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ile de bir araya gelecek.

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci'nin de katılacağı program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret ile devam edecek.