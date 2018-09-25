Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Hacıoğlu'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığına yönelik atama kararları neticesinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Ahmet Hacıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Bursa İl Jandarma Komutanıyken yayımlanan kararname ile Tümgeneralliğe yükselen ve görevlendirilmesi Erzurum'a yapılan Ahmet Hacıoğlu'nu tebrik eden Rektör Çomaklı, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Atamanın, Erzurum'a ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Çomaklı: “Erzurum her anlamda tam bir huzur kentidir. Kadim geleneği ve kültürel mirası ile ülkemizin en güzide şehirlerinden birinde görev yapacak olmaktan eminim ki komutanımız da büyük bir mutluluk duyacaktır. Üniversite yönetimi olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Yeni dönemde de aynı uyum ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Şahsım ve kurum adına yardımcı olabileceğimiz bir konu olduğu zaman kendilerine destek vermeye her zaman hazırız. Bu vesileyle Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kenti ve kent yönetimini tanımak için bu tür ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, en kısa sürede tüm kent dinamikleri ile ilişkileri daha da geliştireceklerini ve koordinasyon içerisinde ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Erzurum'un huzur ve güvenliği için 7/24 çalışan askerin bundan sonra da görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğinin altını çizen Hacıoğlu, misafirperverliği için Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.