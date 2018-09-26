Erzurum Kalesi gün yüzüne çıkıyor

Erzurum Kalesi'ni ziyaret eden Vali Seyfettin Azizoğlu, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarete, Vali Seyfettin Azizoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve diğer idareciler katıldı. Erzurum Kalesi'nde çok önemli bir tarihi mekanın ortaya çıkacağını vurgulayan Vali Azizoğlu, "Burada çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kar, yağmur, yaz, kış demeden çalışıyorlar. Kazı işi çok teknik ve bilimsel bir faaliyet, normal inşaat kazısı gibi yapılmıyor. Mühendislerimiz karış karış toprağı kazarak her döneme ait eseri ve objeyi kırmadan dökmeden gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Burada çok önemli tarihi mekan ortaya çıkacak. Ülkemiz açısından da bu bölgenin açısından da geçmişe dair uzmanlarımıza ve bilim adamlarımıza çok önemli ipuçları verecek. Çeşitli dönemlere ait duvar yapıları bulduk. Urartuların yaptığı temeller var. Bunun üzerine Romalıların yaptığı duvarlar var, Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptıkları ve Osmanlı Devleti'nin yaptıkları var. Bütün yapıları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, amacımız bu" dedi.

"Dendansız kale olmaz"

Soruları cevaplayan Vali Azizoğlu "Dendansız kale olmaz. Oralar siperlik ve bildiğiniz üzere kaleler savunma amaçlı kullanılır, şehrin merkezini düşmandan korumak için. Dendan dediğimiz siperlikler olmak zorundadır. Sadece zamanın tahribatına uğrayıp yıkılmış biz de bunları yeniden yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Kalesin'in metruk halde kalmasının uygun olmadığını ve buna yönelik destek verdiklerini belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, "Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi kent mekanlarının bir şekilde onarımını yaparak hem geçmişi günümüze taşımak hem de turizme katkı sağlamak istedik. Yaklaşık 20 mekana destek verdik, buranın metruk bir şekilde kalması hiç uygun değildi. Biz de destek verme kararı aldık" şeklinde konuştu.