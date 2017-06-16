Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 16:24

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Dr. Güler, atandı

Prof.

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Dr. Güler, atandı

16 Haziran 2017 16:24

Dr. Fazlı Erdoğan, 2012 yılından buyana yürüttüğü Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevini Dr. Muhammet Akif Güler’e devretti.


Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevine Dr. Muhammet Akif Güler, atandı.


Atamanın ardından bugün Yıldızkent Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Binasında devir teslim töreni düzenlendi.


Törende yapılan konuşmaların ardından Erdoğan ve Güler’e çiçek takdimi yapılarak görev devri gerçekleşti.


Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevine başlayan Dr. Muhammet Akif Güler’in Erzurum’un Olur ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve daha önceden Palandöken Devlet Hastanesinde başhekim olarak ardından da Bingöl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yaptığı belirtildi.


Öte yandan 2012 yılından buyana kadar Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevini sürdüren Dr. Fazlı Erdoğan’ın, kendi isteğiyle bu sene sözleşmeyi imzalamadığı ve bundan sonraki görev yerinin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olacağı kaydedildi.


Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Binasında düzenlenen devir teslim törenine Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Muhammet Akif Güler, Dr. Fazlı Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Vançelik, Halk Sağlığı Dr. Mahmut Uçar, Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman ve sağlık çalışanları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:27
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!