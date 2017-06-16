Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Dr. Güler, atandı

Dr. Fazlı Erdoğan, 2012 yılından buyana yürüttüğü Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevini Dr. Muhammet Akif Güler’e devretti.

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevine Dr. Muhammet Akif Güler, atandı.

Atamanın ardından bugün Yıldızkent Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Binasında devir teslim töreni düzenlendi.

Törende yapılan konuşmaların ardından Erdoğan ve Güler’e çiçek takdimi yapılarak görev devri gerçekleşti.

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevine başlayan Dr. Muhammet Akif Güler’in Erzurum’un Olur ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve daha önceden Palandöken Devlet Hastanesinde başhekim olarak ardından da Bingöl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan 2012 yılından buyana kadar Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevini sürdüren Dr. Fazlı Erdoğan’ın, kendi isteğiyle bu sene sözleşmeyi imzalamadığı ve bundan sonraki görev yerinin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olacağı kaydedildi.

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik Binasında düzenlenen devir teslim törenine Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Muhammet Akif Güler, Dr. Fazlı Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Vançelik, Halk Sağlığı Dr. Mahmut Uçar, Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman ve sağlık çalışanları katıldı.