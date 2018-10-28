Erzurum Kent Konseyi Milli Sporcu Seven'i altınla ödüllendirdi

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Sağ kolda Dünya Birincisi, sol kolda ise Dünya İkincisi olan Erzurumlu Bedensel Engelli Milli Sporcu Gökhan Seven'i altınla ödüllendirdi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Antalya'da gerçekleşen 40.Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Sağ kolda Dünya Birincisi, sol kolda ise Dünya İkincisi olan Engelliler Meclisi Üyesi Milli Sporcu Gökhan Seven'in başarısını kutlamak istediklerini belirtti.

Başkan Tanfer sözlerine şöyle devam etti;

“Gökhan kardeşimiz daha önce 5 kez Dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olarak kendini ispatlamış Milli bir Sporcumuzdur. Şuan ise Dünya Şampiyonluğunun sayısını 6 ya çıkarıp erişilmesi zor ve kırması imkânsız görülen muhteşem bir rekora imza atıp Muhteşem Gökhan diye anılmaya başlamıştır. Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar. Gökhan kardeşimizde bu sözün özüdür, engellerin engel olamadığı, engelleri aşan engelli bir insandır. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım, Gökhan kardeşimiz ise gecesini gündüzüne katarak yaptığı sportif çalışmalar ve antrenmanlardan sonra hem Türkiye'mize, hem Erzurum'umuza, hem de engelli kardeşlerimize dev bir eser bıraktı. Bu eser ise 6. Kez Dünya Şampiyonluğu,7 kez Avrupa Şampiyonluğu,2 kez Asya Şampiyonluğu ve kırılması zor olan Dünya Rekorlarıdır. Milli Sporcumuz Gökhan Seven Türkiye'nin ve Erzurumlu hemşehrilerimizin Dünya arenasında gurur kaynağıdır. Gökhan Seven kardeşimizin aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bizlerin sevincini kat ve kat artırıp bizleri sevince boğmuştur. Gökhan kardeşimiz bayrağımızı göndere çekip en zirvede dalgalandırarak, göğsünde madalyası ile göğsümüzü kabartarak memleketimize dönmüştür. Kardeşimizi Can'ı gönülden tebrik ederiz”

Öte yandan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Kent Konseyi olarak var olan tüm imkan ve desteğinin Milli Sporcu Gökhan Seven'e vereceklerini sözlerine ekledi.