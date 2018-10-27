Erzurum Konfederasyonu Erzurum'da tanıtım ziyaretlerinde bulundu

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda öncelikle 3 federasyonun bir araya gelmesi ve kurucu federasyon olması için gerekli evrakları tamamlama aşamasında olan 2 diğer federasyonla birlikte, toplamda 5 federasyondan oluşan Erkon (Erzurum Konfederasyonu) Yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya başlamadan önce, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarında şehit olan askerler için Fatiha okundu.

Ziyaretlerinin ilk gününde Valilik, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Ervak, Gazeteciler cemiyetleri, Şehirder, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve birçok Sivil toplum kuruluşuna konuk olarak, bilgilendirmede bulunduklarını belirten Konfederasyon Başkan Yardımcısı Mustafa Macit; “Hedefimiz Erzurum ruhunu yaşatmaktır. Konfederasyon fikrini destekleyen kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'da birçok il, çalışmalarını konfederasyon düzeyinde yaparken, Erzurum'un da en üst düzeyde temsil edilmesi noktasında, konfederasyon kurarak gerekli adımları attık. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Erzurum'a hizmet için kurulmuş tüm Sivil toplum kuruluşlarıyla kucaklaşarak, her geçen gün hizmet halkalarını genişleterek, beklenen ve özlenen birlik ve beraberliği sağlayacağız. Erkon, bu anlamda Türkiye'de ki tüm Erzurum dernek ve federasyonlarıyla bir çatı altında hizmet verecek ve bu alanda kurumsal bir anlayışa öncülük edecektir” dedi.

ERKON'un misyonunu, “Bölgesel olarak; Erzurum'un ve Erzurumluların var olan potansiyelini değerlendirerek, maddi ve manevi alanlarda güçlü, sosyal ve kültürel meselelerde bilinçli, maddi olarak müreffeh, genel manada güvenli, huzurlu ve mutlu olması için çalışmak” olarak değerlendiren başkan yardımcısı Mustafa Macit, “Erzurum tarihinde bir ilk olarak kurulan Erzurum Konfederasyonu, kuruluş maksadına ve misyonuna uygun olarak, Türkiye genelinde Erzurumlu hemşerilerimizin eylem, söylem ve hedef birliğinin oluşması, güven ve dayanışmasının sağlanması, her nerede Erzurumlu yaşıyorsa bu bölgede etkin ve yetkin olmayı prensip edindik ”dedi.

ALİ MURAT ALATEPE FACETİME'DAN CANLI BAĞLANDI

ERKON Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Konfederasyon Başkanı, aynı zamanda Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, basın toplantısına görev yapmış olduğu Esenyurt Belediyesi'nde ki yoğunluğundan ötürü katılmadığından, toplantı esnasında Facetime üzerinden bir bağlantı gerçekleştirerek, basın mensuplarıyla istişarede bulundu.

Konuşmasında katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Alatepe, 11 Kasım'da İstanbul Esenyurt ilçesindeki Nene Hatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan, ERKON Tanıtım ve Tanışma toplantısına basın mensuplarını bizzat davet etti.

Başkan Alatepe, “Çıkış noktası Erzurum olan bir ruhun, tekrar vücut bulmasına vesile olan arkadaşlar şu an orada. ERKON dediğimiz yapı, bir üst yapı, hiç kimsenin üstü olmayan, bir çatı olarak herkesi kucaklayan bir yapı olması düşüncemiz var. Geçen gün bir toplantıda da söyledim. İmamenin hiç önemi yok. Kimin imam olduğundan değil, kimlerin bir araya geldiğidir. Bu bir çatı. Dışarıda kalanın başına buz düşer. Dolayısıyla bu çatının dışında kimseyi bırakmamak için bir araya geldik. Ciddi de bir karşılık bulduk. İnşallah Erzurum'da da bu yapıyı oluşturabilirsek, Türkiye'de Erzurum'un muhatabı kim derlerse, ERKON diyeceğiz. Tek bir muhatap olacak. Benim düşüncelerim bunlar. Bunda hiçbir siyasi düşünce yok.” dedi.

Başkan ALATEPE'nin konuşmasının ardından, soru cevap şeklinde devam eden basın toplantısı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.