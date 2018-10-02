Erzurum Konfederasyonu kuruldu

İstanbul'da faaliyet gösteren Esenyurt Erzurum Dernekler Federasyonu, Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu ve Aşkale Dernekler Federasyonu bir araya gelerek, kısa adı ERKON olan Erzurum Konfederasyonunu kurdular.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin kurucu başkanlığını yaptığı ERKON'da Mustafa Macit, Lokman Arıcıoğlu, İş adamı Halil İbrahim Karapınar, Güngör Orbak, Osman Nuri Toraman, Dursun İzci , Serap Öztürk, Hamit Aldır ve Ali Akar kurucu üye olarak yer aldılar.

ERKON adına yapılan yazılı basın açıklamasında, “Bu güne kadar kültür ve medeniyetler şehri olan Erzurum'umuza ve Erzurumlulara hizmet etmek amacıyla kurulmuş Türkiye genelinde Federasyonlar, il dernekleri, ilçe dernekleri ve köy dernekleri faaliyet yapmaktadırlar. Bu çalışmaların daha kapsamlı, daha etkili, daha yaygın, daha güçlü ve kurumsal olarak yapılması için, İstanbul merkezli 3 Federasyon, Esenyurt Erzurum Dernekler Federasyonu, Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu Aşkale Dernekler Federasyonu bir araya gelerek, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğününe gerekli müracaatı yaparak, kısa adı ERKON olan Erzurum Konfederasyonu kurduk.

ERKON`un kuruluş çalışmalarında yer alan fakat henüz kurucu Federasyon olması için gerekli evrakları tamamlama aşamasında olan, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu ve Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu ile birlikte Erzurum Konfederasyonu 5 Federasyonu bünyesinde bulundurmaktadır.

Ana hedefimiz Erzurum ruhunu yaşatmaktır. Konfederasyon fikrini destekleyen, kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul`da birçok il çalışmalarını Konfederasyon düzeyinde yaparken, elbette Erzurum`unda en üst düzeyde temsil edilmesi için Konfederasyon kurarak gerekli adımı attık. Türkiye`nin neresinde olursa olsun Erzurum`a ve Erzurumluya hizmet amaçlı kurulmuş tüm STK`larla kucaklaşacak her geçen gün hizmet halkalarını genişleterek, el ele vererek beklenen özlenen birlik ve beraberliği sağlayacaktır. ERKON İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin tüm illerindeki dernek ve federasyonlarla birlikte bir çatı altında hizmet verecek bu alanda kurumsal bir anlayışla öncülük edecektir. Konfederasyonumuzun Erzurum`a Erzurumlulara ve tüm Türkiye`ye hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.